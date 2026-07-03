«Мы баранілі родны парог» – что значат слова гимна, которые объединяют всех белорусов
«Разам з братамі мужна вякамі мы баранілі родны парог...» Всего одна строка из гимна. Но она отзывается в сердце каждого белоруса. От Бреста до Витебска. От Гомеля до Гродно. Миллионы домов. Миллионы дверей. И за каждой – семья. В 1944-м выжившие фронтовики переступали пороги родных хат. Тех самых, которые они отстаивали в бою. Возвращались хозяевами на свою землю – и именно в этом стремлении кроется истинный код нашей независимости.
Уже вечером 3 июля белорусы по всей стране присоединятся к акции «Споем гимн вместе» и голоса сольются в унисон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наш корреспондент Кристина Протосовицкая о значении слов, которые нас объединяют.
Звезда нашей памяти – один из самых узнаваемых символов непокоренной Брестской крепости. Место, где стирается грань между прошлым и будущим нашей страны. Место встреч разных поколений, место безмолвного диалога.
Дмитрий Брашко, младший научный сотрудник мемориального комплекса «Брестская крепость – герой»:
Главный вход представляет из себя железобетонный блок, который опирается на казематы зеленого вала восточной части Кобринского укрепления. И центральной частью главного хода является пятиконечная звезда. Символ воинской доблести, чести и славы Красной Армии.
Торжественное шествие в честь Дня Независимости объединило более 20 тыс. человек в Гомеле.
Таких дверей в нашей стране миллионы. За каждой чья-то жизнь и чья-то семья. Судьбы разные. История одна о праве быть хозяевами на своей земле.
«Мы баранілі родны парог» – в День Независимости эта строка гимна говорит о главном. Мы оберегали и будем оберегать границу, в контурах которой мы, белорусы, мирные люди.
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