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«Мы баранілі родны парог» – что значат слова гимна, которые объединяют всех белорусов

03 июля 2026 16:57
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«Разам з братамі мужна вякамі мы баранілі родны парог...» Всего одна строка из гимна. Но она отзывается в сердце каждого белоруса. От Бреста до Витебска. От Гомеля до Гродно. Миллионы домов. Миллионы дверей. И за каждой – семья. В 1944-м выжившие фронтовики переступали пороги родных хат. Тех самых, которые они отстаивали в бою. Возвращались хозяевами на свою землю – и именно в этом стремлении кроется истинный код нашей независимости. 

Уже вечером 3 июля белорусы по всей стране присоединятся к акции «Споем гимн вместе» и голоса сольются в унисон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наш корреспондент Кристина Протосовицкая о значении слов, которые нас объединяют.

«Мы баранілі родны парог» – что значат слова гимна, которые объединяют всех белорусов-2

Звезда нашей памяти – один из самых узнаваемых символов непокоренной Брестской крепости. Место, где стирается грань между прошлым и будущим нашей страны. Место встреч разных поколений, место безмолвного диалога.

«Мы баранілі родны парог» – что значат слова гимна, которые объединяют всех белорусов-4

Дмитрий Брашко, младший научный сотрудник мемориального комплекса «Брестская крепость – герой»:
Главный вход представляет из себя железобетонный блок, который опирается на казематы зеленого вала восточной части Кобринского укрепления. И центральной частью главного хода является пятиконечная звезда. Символ воинской доблести, чести и славы Красной Армии. 

Торжественное шествие в честь Дня Независимости объединило более 20 тыс. человек в Гомеле.

«Мы баранілі родны парог» – что значат слова гимна, которые объединяют всех белорусов-6

Таких дверей в нашей стране миллионы. За каждой чья-то жизнь и чья-то семья. Судьбы разные. История одна о праве быть хозяевами на своей земле. 

«Мы баранілі родны парог» – в День Независимости эта строка гимна говорит о главном. Мы оберегали и будем оберегать границу, в контурах которой мы, белорусы, мирные люди. 

Подробнее смотрите в видео.

# День Независимости # История # Великая Отечественная война # Кристина Протосовицкая

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