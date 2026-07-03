«Мы баранілі родны парог» – что значат слова гимна, которые объединяют всех белорусов

«Разам з братамі мужна вякамі мы баранілі родны парог...» Всего одна строка из гимна. Но она отзывается в сердце каждого белоруса. От Бреста до Витебска. От Гомеля до Гродно. Миллионы домов. Миллионы дверей. И за каждой – семья. В 1944-м выжившие фронтовики переступали пороги родных хат. Тех самых, которые они отстаивали в бою. Возвращались хозяевами на свою землю – и именно в этом стремлении кроется истинный код нашей независимости.

Уже вечером 3 июля белорусы по всей стране присоединятся к акции «Споем гимн вместе» и голоса сольются в унисон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.