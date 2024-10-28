Лукашенко на встрече с Мантуровым: Западу не удалось поставить нас на колени
Мы должны защищать свой рынок. Об этом 28 октября заявил Александр Лукашенко на встрече с Денисом Мантуровым, первым заместителем председателя правительства России. В центре разговора прежде всего экономические вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В последние годы Минск и Москва активно развивают совместные импортозамещающие проекты, что, во-первых, позволяет не зависеть от санкционного шантажа Запада, а во-вторых, углублять интеграцию двух стран и создавать новые рабочие места. Во время сегодняшней встречи Александр Лукашенко подчеркнул, что Западу так и не удалось поставить Союзное государство на колени и в этом большая заслуга тех секторов экономики, которые Денис Мантуров курирует в российском правительстве, прежде всего промышленности.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я благодарен вам, правительству России, Президенту за то, что вы профинансировали многие совместные импортозамещающие проекты. Есть и такие знаковые, глобальные проекты, как финансирование и производство самолета «Освей». Для нас это вообще новая история. Мы также благодарны вам за это. Может быть, с этого самолета и начнется эра авиастроения в Беларуси. Вы человек известный в этой сфере, в промышленности в том числе. Думаю, что ваша поддержка для нас будет очень важна. Проектов достаточно. Даже больше, чем мы договаривались, объемов денег, которые Россия выделила в качестве кредитов. Возможно, мы договоримся о том, что Россия будет заинтересована в новых наших проектах и будет увеличено это финансирование. Но это уже будет в результате ваших переговоров.
Кроме того, Александр Лукашенко добавил, что 5 декабря планируется провести заседание Высшего госсовета. Потому до мероприятия необходимо расставить все точки над i, чтобы будущий и последующий годы были понятными в сотрудничестве для Беларуси и России.