Лукашенко на встрече с Мантуровым: Западу не удалось поставить нас на колени

Мы должны защищать свой рынок. Об этом 28 октября заявил Александр Лукашенко на встрече с Денисом Мантуровым, первым заместителем председателя правительства России. В центре разговора прежде всего экономические вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В последние годы Минск и Москва активно развивают совместные импортозамещающие проекты, что, во-первых, позволяет не зависеть от санкционного шантажа Запада, а во-вторых, углублять интеграцию двух стран и создавать новые рабочие места. Во время сегодняшней встречи Александр Лукашенко подчеркнул, что Западу так и не удалось поставить Союзное государство на колени и в этом большая заслуга тех секторов экономики, которые Денис Мантуров курирует в российском правительстве, прежде всего промышленности.