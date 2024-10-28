Лукашенко – губернатору Сахалинской области: «Нам надо быть независимыми по всем направлениям!»

Александр Лукашенко начал рабочую неделю с переговоров с первым заместителем председателя российского правительства Денисом Мантуровым, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре разговора прежде всего экономические вопросы. В последние годы Минск и Москва активно работают в плоскости импортозамещения. И это весьма эффективная стратегия в период мощного санкционного давления. Также 28 октября в минском Дворце Независимости побывала делегация Сахалинской области России и губернатор этого дальневосточного региона Валерий Лимаренко. Здесь спектр взаимного интереса также широк. И это, несмотря на внушительное расстояние между нами. Строительство, сельское хозяйство, транспорт, продовольствие – и все это в плоскости экономической прагматики.

Сверить часы самое время. Для роста товарооборота есть огромный потенциал. Политическая воля, правительственное соглашение, создана и рабочая группа по сотрудничеству. Но взаимная торговля едва достигает 50 % от рекордных цифр в 57 миллионов долларов. Это было в 2019 году.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня вы приехали уже к нам в качестве руководителя большого, интересного и очень родного для нас региона Российской Федерации. Хоть далекий, но родной. В целом, вклад дальневосточных регионов в общую копилку нашей торговли, Беларуси и России, меньше процента или примерно 350 миллионов долларов. Меньше процента, но объемы колоссальные. Все-таки 350 миллионов долларов на такое расстояние – это приличный объем. Конечно, с учетом наших возможностей это мало. И я думаю, что в результате вашей работы в Беларуси и переговоров, которые здесь состоятся, мы выйдем на более серьезное сотрудничество.

Эти переговоры проходят для поиска новых и больших проектов. Смелое и прорывное решение – возведение БелАЭС – наше общество уже оценило. Что это стоит? Вернее, почти ничего не стоит доступная электроэнергия для отопления. Все больше жителей агрогородков переходит на такой вид обогрева. Что называется бытовая польза от стратегических решений и союзной синергии.