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Лукашенко предложил подключить Беларусь к модернизации морского торгового порта на Сахалине

28 октября 2024 18:09
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Александр Лукашенко начал рабочую неделю с переговоров с первым заместителем председателя российского правительства Денисом Мантуровым, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре разговора прежде всего экономические вопросы. В последние годы Минск и Москва активно работают в плоскости импортозамещения. И это весьма эффективная стратегия в период мощного санкционного давления.

Также 28 октября в минском Дворце Независимости побывала делегация Сахалинской области России и губернатор этого дальневосточного региона Валерий Лимаренко. Здесь спектр взаимного интереса также широк. И это, несмотря на внушительное расстояние между нами. Строительство, сельское хозяйство, транспорт, продовольствие – и все это в плоскости экономической прагматики.

Сегодня договорились, чтобы не только техника чувствовала на Сахалине себя как рыба в воде, но и по другим направлениям налаживается сотрудничество.

Лукашенко предложил подключить Беларусь к модернизации морского торгового порта на Сахалине-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Транспортная логистика и строительство. Вы это знаете. Мы кое-что можем в этом плане. Поэтому мы готовы с вами работать в вашем проекте по созданию международного транспортно-логистического хаба за счет модернизации Корсаковского морского торгового порта и строительства заводов по переработке рыбной продукции. Вообще по рыбе у нас, я бы сказал, по потреблению очень серьезная ситуация. Я Владимира Владимировича просил, чтобы нам выделили квоты для вылова рыбы и переработки. Спасибо, выделили, аж на 10 лет вперед. Мы будем добывать вместе с вами и перерабатывать эту рыбу.

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# Беларусь-Россия # Евгений Пустовой # Александр Лукашенко

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