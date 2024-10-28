Новости по тегу #Валерий Лимаренко

Александр Лукашенко начал рабочую неделю с переговоров с первым заместителем председателя российского правительства Денисом Мантуровым. Также 28 октября в минском Дворце Независимости побывала делегация Сахалинской области России и губернатор этого дальневосточного региона Валерий Лимаренко.
«Я сказал, что вы приедете в Южно-Сахалинск, там же так же чисто, как в Минске, и ходит техника такая же, как в Минске».
«И думаю, что за следующую пятилетку, если, конечно, нас будут вот так давить, мы выйдем на практически полное импортозамещение. Если давления не будет, можем расслабиться. Поэтому все эти санкции, знаете, они и время возможностей».
Александр Лукашенко предложил подключить Беларусь к созданию международного транспортно-логистического хаба на Сахалине.
Такой тезис Президент Беларуси озвучил на встрече с губернатором Сахалинской области.
07 октября 2026 13:00
07 октября 2026 12:11
07 октября 2026 12:10
07 октября 2026 12:09
07 октября 2026 12:09
07 октября 2026 12:02
07 октября 2026 12:00
07 октября 2026 11:30