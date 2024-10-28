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Новости по тегу #Валерий Лимаренко

Западу не удалось нас наклонить! Главное из переговоров Лукашенко с российской делегацией
28 октября 2024 18:39

Западу не удалось нас наклонить! Главное из переговоров Лукашенко с российской делегацией

Лимаренко пригласил Лукашенко посетить Сахалин
28 октября 2024 18:16

Лимаренко пригласил Лукашенко посетить Сахалин

Лукашенко – губернатору Сахалинской области: «Нам надо быть независимыми по всем направлениям!»
28 октября 2024 17:39

Лукашенко – губернатору Сахалинской области: «Нам надо быть независимыми по всем направлениям!»

Лукашенко встретился с губернатором Сахалинской области России
28 октября 2024 14:18

Лукашенко встретился с губернатором Сахалинской области России

Лукашенко: Беларусь и Россия в течение 5 лет могут выйти практически на полное импортозамещение
28 октября 2024 11:00

Лукашенко: Беларусь и Россия в течение 5 лет могут выйти практически на полное импортозамещение

Число погибших в результате взрыва в жилом доме на Сахалине возросло до 9 человек
19 ноября 2022 12:27

Число погибших в результате взрыва в жилом доме на Сахалине возросло до 9 человек