Занимаются с первых дней жизни. Как тренируют служебных собак?

Фронтовая судьба одного из миллионов простых солдат Великой Отечественной – сапера Федора и его четвероногого помощника. Знакомая и такая любимая киноистория – «Чаклун и Румба», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Репортаж Яны Шипко.
Фронтовая судьба одного из миллионов простых солдат Великой Отечественной – сапера Федора и его четвероногого помощника. Знакомая и такая любимая киноистория – «Чаклун и Румба», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Репортаж Яны Шипко.
Все внимание съемочной группы было, конечно, напарнице главного героя. Румбу сыграла овчарка Аманда, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И поскольку она в то время несла службу, на съемках подменял ее дублер Кельт.
Яна Шипко, корреспондент:
Сегодня мы приехали в кинологический центр познакомиться с представителями этой породы и узнать секреты их тренировок.
– Умри.
– Сидеть.
– Смирно.
Яна Шипко:
Пока в этом комочке счастья не угадывается будущий серьезный страж границы. Но уже с первых дней жизни специалисты занимаются со щенками, проводят тренировки и тестирования. Самые способные через несколько месяцев начнут обучаться поиску взрывчатых веществ и нарушителей по следу.
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В кинологическом центре пограничных войск воспитывают настоящую элиту служебных собак. За несколько месяцев тренировок они становятся асами в поиске взрывчатых веществ. Острый нюх, бесстрашие, выносливость и преданность хозяину. С таким напарником, как говорится, в разведку не страшно.
Владислав Шамело, курсант кинологического центра органов пограничной службы Беларуси:
Несмотря на развитие технологий, ни одно техническое средство охраны границы не сможет заменить собаку по крайней мере еще лет десять-двадцать. Потому что настолько точно определить человека на огромном расстоянии, вплоть до семи километров служебные собаки розыскные могут брать след человека, ни одно техническое средство охраны границы пока не может.
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Во время войны собаки внесли весомый вклад в победу. Они были подрывниками, ценой своей жизни уничтожая вражеские танки, вытаскивали раненых с поля боя, служили почтальонами и саперами, как в фильме. Самый знаменитый реальный такой пес, который разминировал больше семи тысяч объектов и даже получил медаль – Джульбарс. Из-за ранения во время парада Победы, по рассказам, его несли на кителе Сталина.
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