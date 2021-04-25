Занимаются с первых дней жизни. Как тренируют служебных собак?

Фронтовая судьба одного из миллионов простых солдат Великой Отечественной – сапера Федора и его четвероногого помощника. Знакомая и такая любимая киноистория – «Чаклун и Румба», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Репортаж Яны Шипко.

Все внимание съемочной группы было, конечно, напарнице главного героя. Румбу сыграла овчарка Аманда, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И поскольку она в то время несла службу, на съемках подменял ее дублер Кельт.

Яна Шипко, корреспондент:

Сегодня мы приехали в кинологический центр познакомиться с представителями этой породы и узнать секреты их тренировок.

– Умри.

– Сидеть.

– Смирно.

Яна Шипко:

Пока в этом комочке счастья не угадывается будущий серьезный страж границы. Но уже с первых дней жизни специалисты занимаются со щенками, проводят тренировки и тестирования. Самые способные через несколько месяцев начнут обучаться поиску взрывчатых веществ и нарушителей по следу.

«Мы полчаса порепетировали с собакой». Как снимали лучшую сцену фильма «Чаклун и Румба»? В кинологическом центре пограничных войск воспитывают настоящую элиту служебных собак. За несколько месяцев тренировок они становятся асами в поиске взрывчатых веществ. Острый нюх, бесстрашие, выносливость и преданность хозяину. С таким напарником, как говорится, в разведку не страшно.