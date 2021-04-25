«Мы полчаса порепетировали с собакой». Как снимали лучшую сцену фильма «Чаклун и Румба»?

Фронтовая судьба одного из миллионов простых солдат Великой Отечественной – сапера Федора и его четвероногого помощника. Знакомая и такая любимая киноистория – «Чаклун и Румба», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Фронтовая судьба одного из миллионов простых солдат Великой Отечественной – сапера Федора и его четвероногого помощника. Знакомая и такая любимая киноистория – «Чаклун и Румба», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
На встречу с нами Андрей Голубев приехал не один. Сеня и Соня – питомцы, которых он когда-то приютил и выходил. В процессе съемок любовь к собакам и умение обращаться с четвероногими актерами сыграли на руку.
Андрей Голубев, режиссер:
Здесь произошла одна из, я считаю, лучших сцен. Пришла новость о том, что одна из регулировщиц погибла во время налета. И это сообщают Игорю, он психует, выхватывает автомат и бросается на колонну пленных немцев. И нужно было сделать так, чтобы овчарка прыгнула ему на спину. Мы полчаса порепетировали с собакой. Я подержал ей палочку на спине у Игоря, и потом незаметно сделали так, чтобы собака прыгнула якобы на палку, но она прыгнула на спину.
В фильме нет компьютерной графики, зато на славу поработали пиротехники. Переправу через реку снимали под Гродно. 250 военных для массовки. Сам режиссер тоже в кадре – в роли капитана штрафников.
Четверых связных снайпера убили.
На этот раз Андрею Голубеву пригодилось уже каскадерское прошлое. Он сам бросался под взрывы и актеров не особо щадил.
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