«Сапёр ошибается дважды – это мы придумали». Что рассказывает Андрей Федорцов о фильме «Чаклун и Румба»?

Фронтовая судьба одного из миллионов простых солдат Великой Отечественной – сапера Федора и его четвероногого помощника. Знакомая и такая любимая киноистория – «Чаклун и Румба», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Фронтовая судьба одного из миллионов простых солдат Великой Отечественной – сапера Федора и его четвероногого помощника. Знакомая и такая любимая киноистория – «Чаклун и Румба», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
«Мы полчаса порепетировали с собакой». Как снимали лучшую сцену фильма «Чаклун и Румба»?
Известного российского актера Андрея Федорцова поклонники больше знают как опера из сериалов про милицию. Но Андрей Голубев увидел в нем своего Василия Теркина.
Андрей Голубев, режиссер:
Я искал простого, честного. И главным подтверждением того, что я не ошибся, было то, что дед Андрея Федорцова был сапером, и Андрей снимался в его наградах.
Однако и для самого Федорцова фронтовая роль не была лишь игрой. Пришлось вспомнить свои армейские будни.
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Андрей Федорцов, заслуженный артист России:
Нас учили взрывать в армии. Это другая была служба, которая минировала, но все равно мы все это изучали и, конечно, тонкости были. И там вот фраза, что сапер ошибается дважды – это мы придумали. Первый раз, когда неправильно что-то сделал – взорвешься, а второй раз когда влюбишься. Потому что когда влюбляешься, то отвлекаешься от процесса и тоже взрываешься.
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