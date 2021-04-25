«Сапёр ошибается дважды – это мы придумали». Что рассказывает Андрей Федорцов о фильме «Чаклун и Румба»?

Фронтовая судьба одного из миллионов простых солдат Великой Отечественной – сапера Федора и его четвероногого помощника. Знакомая и такая любимая киноистория – «Чаклун и Румба», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Мы полчаса порепетировали с собакой». Как снимали лучшую сцену фильма «Чаклун и Румба»? Известного российского актера Андрея Федорцова поклонники больше знают как опера из сериалов про милицию. Но Андрей Голубев увидел в нем своего Василия Теркина.

Андрей Голубев, режиссер:

Я искал простого, честного. И главным подтверждением того, что я не ошибся, было то, что дед Андрея Федорцова был сапером, и Андрей снимался в его наградах.