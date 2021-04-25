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«Сапёр ошибается дважды – это мы придумали». Что рассказывает Андрей Федорцов о фильме «Чаклун и Румба»?

25 апреля 2021 19:39
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Фронтовая судьба одного из миллионов простых солдат Великой Отечественной – сапера Федора и его четвероногого помощника. Знакомая и такая любимая киноистория – «Чаклун и Румба», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Сапёр ошибается дважды – это мы придумали». Что рассказывает Андрей Федорцов о фильме «Чаклун и Румба»?-1

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Известного российского актера Андрея Федорцова поклонники больше знают как опера из сериалов про милицию. Но Андрей Голубев увидел в нем своего Василия Теркина.

«Сапёр ошибается дважды – это мы придумали». Что рассказывает Андрей Федорцов о фильме «Чаклун и Румба»?-4

Андрей Голубев, режиссер:
Я искал простого, честного. И главным подтверждением того, что я не ошибся, было то, что дед Андрея Федорцова был сапером, и Андрей снимался в его наградах.

«Сапёр ошибается дважды – это мы придумали». Что рассказывает Андрей Федорцов о фильме «Чаклун и Румба»?-7

Однако и для самого Федорцова фронтовая роль не была лишь игрой. Пришлось вспомнить свои армейские будни.

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«Сапёр ошибается дважды – это мы придумали». Что рассказывает Андрей Федорцов о фильме «Чаклун и Румба»?-10

Андрей Федорцов, заслуженный артист России:
Нас учили взрывать в армии. Это другая была служба, которая минировала, но все равно мы все это изучали и, конечно, тонкости были. И там вот фраза, что сапер ошибается дважды это мы придумали. Первый раз, когда неправильно что-то сделал – взорвешься, а второй раз когда влюбишься. Потому что когда влюбляешься, то отвлекаешься от процесса и тоже взрываешься.

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# Кино # Культура # Андрей Голубев # Андрей Федорцов # Яна Шипко # Фотофакт

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