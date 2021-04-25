«Солдаты, танки, водолазы, кинологи». В каком фильме о войне не было ни одного каскадёра?

Фронтовая судьба одного из миллионов простых солдат Великой Отечественной – сапера Федора и его четвероногого помощника. Знакомая и такая любимая киноистория – «Чаклун и Румба», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Святослав Астрамович, актер:

Солдаты, танки, водолазы, кинологи. Я не знаю, сколько там пиротехники потратили взрывчатки, взрывая нас на суше и в воде. Что самое интересное, там не было ни одного каскадера – все трюковые сцены выполняли актеры. Все по-настоящему, только с холостыми патронами.

«Сапер ошибается дважды» – это мы придумали». Что рассказывает Андрей Федорцов о фильме «Чаклун и Румба»?