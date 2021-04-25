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«Солдаты, танки, водолазы, кинологи». В каком фильме о войне не было ни одного каскадёра?

25 апреля 2021 20:07
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Фронтовая судьба одного из миллионов простых солдат Великой Отечественной – сапера Федора и его четвероногого помощника. Знакомая и такая любимая киноистория – «Чаклун и Румба», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Солдаты, танки, водолазы, кинологи». В каком фильме о войне не было ни одного каскадёра?-1

Святослав Астрамович, актер:
Солдаты, танки, водолазы, кинологи. Я не знаю, сколько там пиротехники потратили взрывчатки, взрывая нас на суше и в воде. Что самое интересное, там не было ни одного каскадера – все трюковые сцены выполняли актеры. Все по-настоящему, только с холостыми патронами.

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«Солдаты, танки, водолазы, кинологи». В каком фильме о войне не было ни одного каскадёра?-4

Мечтательная красавица Светлана и Чаклун и Румба. Сержант Федор и его верная овчарка. Они переживут испытание штрафбатом, ранение, предательство. Трогательная история солдата, каких на фронте были миллионы. И его, пусть и мимолетное, счастье.

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# Кино # Кино # Святослав Астрамович # Яна Шипко # Фотофакт

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