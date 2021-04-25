«Утром вставал, брал лопату и помогал». Вот что говорит режиссёр о съёмках фильма «Чаклун и Румба»

Фронтовая судьба одного из миллионов простых солдат Великой Отечественной – сапера Федора и его четвероногого помощника. Знакомая и такая любимая киноистория – «Чаклун и Румба», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.