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«Утром вставал, брал лопату и помогал». Вот что говорит режиссёр о съёмках фильма «Чаклун и Румба»

25 апреля 2021 19:34
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Фронтовая судьба одного из миллионов простых солдат Великой Отечественной – сапера Федора и его четвероногого помощника. Знакомая и такая любимая киноистория – «Чаклун и Румба», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Утром вставал, брал лопату и помогал». Вот что говорит режиссёр о съёмках фильма «Чаклун и Румба»-1

«Мы полчаса порепетировали с собакой». Как снимали лучшую сцену фильма «Чаклун и Румба»?

В белорусском «Смолевуде» – на натурной площадке «Беларусьфильма» – снимали самые первые кадры картины и все сцены с КПП, где работали героини-регулировщицы. Чтобы превратить это место в фронтовую дорогу с воронками, будто от взрывов, Андрею Голубеву прохлаждаться в режиссерском кресле, в отличие от голливудских коллег, было некогда.

«Утром вставал, брал лопату и помогал». Вот что говорит режиссёр о съёмках фильма «Чаклун и Румба»-4

Андрей Голубев, режиссер:
Утром вставал, брал лопату и помогал, конечно, копал окопы, помогал делать декорации. У меня не было даже режиссерского стула, я ходил все время на ногах.

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# Кино # Кино # Андрей Голубев # Яна Шипко # Фотофакт

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