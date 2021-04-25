Новые условия для инвесторов. Вот над какими законопроектами сейчас работают депутаты

Новости Беларуси. В Беларуси рассматривают возможность смягчить ценовое регулирование – об этом на неделе заявили в МАРТ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Напомним, с 1 марта ежемесячное изменение цен на социально значимые товары первой необходимости не должно превышать 0,2 %. Решение было продиктовано ростом мировых цен на продовольствие за год почти на четверть. Сейчас в правительстве обсуждается возможная отмена или либерализация этого постановления. Самое главное – это обеспечить товары на полках. Впрочем, в целом следить за ценами продолжат. К мониторингу подключились и депутаты во время работы в своих округах. Наши корреспонденты провели один день с народными избранниками на местах.

На работу в округе у депутата неделя. График нужно по максимуму загрузить, чтобы уехать в Минск с багажом информации. Неформальный подход – круглый стол с представителями бизнеса. Для руководителя экономической комиссии важно услышать проблемы «снизу».

Сергей Шелоник, председатель Союза предпринимателей, работодателей и ремесленников Брестской области:

У каждого предпринимателя есть вопросы, проблемы, донесли до властей, до наших депутатов, чтобы эти проблемы можно было решить. Что-то на местном уровне, что-то вынести в правительство. Потому что проблем много, они накопились. И каждая проблема – это каждая человеческая жизнь, каждый бизнес, которые хотят, чтобы у них все получилось. А правительство, может, не все знает. Поэтому мы донесли снизу доверху.

Елена Пацевич, директор частной фирмы:

Хочется, чтобы нас слышали, чтобы нас видели, что мы есть, и, конечно же, нам помогали. Основным нашим конкурентом являются большие супермаркеты и интернет-магазины. Конечно, они забирают, скажем так, нашего розничного клиента. Из-за этого мы страдаем. Может быть, есть какая-то практика, которая может помочь нам реанимироваться, возобновить уровень торговли, как это было несколько лет назад. Распределить нагрузку в покупателях равномерно между большими супермаркетами и мелкой розничной сетью.

Общение более двух часов: поддержка малому бизнесу, корректировка налогообложения для экспедиторов, условия для международных перевозчиков и развитие законодательства в сфере благотворительности. Разговор получился однозначно без купюр.

Леонид Брич, председатель Постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Те проблемные вопросы, которые были озвучены, заслуживают очень серьезного внимания. Некоторые на региональном уровне, достаточно на местном уровне будет решить, но большинство вопросов требуют решения на республиканском уровне. Вопросы непростые и действительно требующие внесения изменений даже в некоторые законопроекты.

По возвращению в столицу депутатов ждет обсуждение пакета законопроектов. Государство взяло курс на создание инновационных производств с высокой мотивацией труда, хотя бы по одному на район. Но для этого потребуются внешние вливания денег. А значит, нужно обеспечить условия для их привлечения и гарантии. Сейчас в Овальном зале на подходе закон об инвестициях.