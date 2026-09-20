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Новости по тегу #Собаки

Сколько стоит содержание служебных собак и куда попадают животные после ухода на пенсию? Интервью
20 сентября 2026 17:55

Сколько стоит содержание служебных собак и куда попадают животные после ухода на пенсию? Интервью

В Гродно расширяют инфраструктуру для выгула собак
08 апреля 2026 08:31

В Гродно расширяют инфраструктуру для выгула собак

Пёс Дарк – в нашей студии! Познакомились с четвероногим героем и пообщались с кинологами
02 февраля 2026 09:30

Пёс Дарк – в нашей студии! Познакомились с четвероногим героем и пообщались с кинологами

Пёс Дарк помогает в поиске пропавших! Белорусский кинолог рассказал о четвероногом бойце
27 января 2026 15:48

Пёс Дарк помогает в поиске пропавших! Белорусский кинолог рассказал о четвероногом бойце

Сотни спасённых жизней – рассказываем о кинологической службе РОСН «ЗУБР»
27 января 2026 15:25

Сотни спасённых жизней – рассказываем о кинологической службе РОСН «ЗУБР»

Как тренируют служебных собак – рассказал начальник кинологической службы РОСН «ЗУБР»
22 января 2026 15:12

Как тренируют служебных собак – рассказал начальник кинологической службы РОСН «ЗУБР»

Северное царство – побывали в хаски-парке на просторах заказника «Глебовка»
31 декабря 2025 13:04

Северное царство – побывали в хаски-парке на просторах заказника «Глебовка»

Если вы фанат хаски, то вам туда. Рассказываем о месте, где можно провести время с этими собаками
04 декабря 2025 11:33

Если вы фанат хаски, то вам туда. Рассказываем о месте, где можно провести время с этими собаками

Уровень милоты зашкаливает! А вы знали, что в Минске можно побывать на занятиях по гимнастике со щенками?
04 декабря 2025 10:27

Уровень милоты зашкаливает! А вы знали, что в Минске можно побывать на занятиях по гимнастике со щенками?

Белорусские и российские поисковики проводят учебные сборы под Минском
08 ноября 2025 19:41

Белорусские и российские поисковики проводят учебные сборы под Минском

Понимают команды даже на немецком языке! Узнали у кинологов, как щенков готовят к службе
29 октября 2025 09:30

Понимают команды даже на немецком языке! Узнали у кинологов, как щенков готовят к службе

Чемоданы оружия, наркотики и машины со взрывчаткой. Соревнования кинологов прошли под Минском
18 октября 2025 17:22

Чемоданы оружия, наркотики и машины со взрывчаткой. Соревнования кинологов прошли под Минском