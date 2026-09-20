Новости по тегу #Собаки

Сергей Раевский также рассказал, какие породы собак подходят для службы в таможне. Есть даже джек-рассел-терьер.
Все площадки будут ограждены по периметру и оборудованы освещением.
Дарк – настоящий профессионал. Он спасал людей из под завалов в Турции и Мьянме.
Черный лабрадор-ретривер по кличке Дарк с удивительно проницательными глазами и добродушной улыбкой спас не одну человеческую жизнь.
В 2023 году боевая команда с четвероногими напарниками выезжала в Турцию. Оказывали помощь людям, оказавшимся под завалами. В начале 2025 года выезжали в Мьянму после крупного землетрясения.
Мы тренируем собак на живого человека. Наши тренировки строятся с маленького возраста. На тренировках мы стараемся использовать мужчин, девушек, школьников, потому что каждый человек уникальный, у каждого свой запах.
Обнимашки, поцелую и догонялки в обязательной программе, как и улетные фотосессии. Живые эмоции и эндорфины – лучший новогодний подарок.
Хаски-парк расположен на живописной территории биологического заказника Глебковка. Это место – настоящий рай для всех, кто обожает животных.
Физические упражнения должны не просто бодрить тело, а захватывать дух. С этим запросом поможет партерная гимнастика со щенками.
Подобные учебные сборы позволяют отработать взаимодействие между различными службами и совершенствовать навыки ориентирования на местности.
29 октября в нашей стране праздник – День образования подразделений охраны МВД Республики Беларусь.
Все этапы инструкторы и их питомцы проходили вместе.
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