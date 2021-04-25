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«Боялись, как бы нас самих не убило». Андрей Федорцов о съёмках с овчаркой Амандой в фильме «Чаклун и Румба»

25 апреля 2021 20:06
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Фронтовая судьба одного из миллионов простых солдат Великой Отечественной – сапера Федора и его четвероногого помощника. Знакомая и такая любимая киноистория – «Чаклун и Румба». Все внимание съемочной группы было, конечно, напарнице главного героя. Румбу сыграла овчарка Аманда, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И поскольку она в то время несла службу, на съемках подменял ее дублер Кельт.

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«Боялись, как бы нас самих не убило». Андрей Федорцов о съёмках с овчаркой Амандой в фильме «Чаклун и Румба»-1

Во время войны собаки внесли весомый вклад в победу. Они были подрывниками, ценой своей жизни уничтожая вражеские танки, вытаскивали раненых с поля боя, служили почтальонами и саперами, как в фильме. Самый знаменитый реальный такой пес, который разминировал больше семи тысяч объектов и даже получил медаль – Джульбарс. Из-за ранения во время парада Победы, по рассказам, его несли на кителе Сталина.

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«Боялись, как бы нас самих не убило». Андрей Федорцов о съёмках с овчаркой Амандой в фильме «Чаклун и Румба»-4

Андрей Федорцов, заслуженный артист России:
У меня всегда в кармане был кусочек сухого корма или сухого мяса, всегда были рядом они. В Гродно это было, когда там были взрывы просто колоссальные. Конечно, она испугалась, а у нас там была как раз вместе сцена. Она держалась как-то за меня, а я за нее. Пиротехники там постарались по полной программе: летали бревна, огромные камни. Боялись, как бы нас самих не убило вообще там.

«Боялись, как бы нас самих не убило». Андрей Федорцов о съёмках с овчаркой Амандой в фильме «Чаклун и Румба»-7

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# Кино # общество # Андрей Федорцов # Яна Шипко # Фотофакт

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