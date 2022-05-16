Лазуткин: «В ваших проблемах за рубежом виноват не Лукашенко, а люди, которые бросили вас на баррикады, а потом умыли руки»

Политическая эмиграция в Европе испытывает тяжелый кризис. После того как внимание мировых центров силы переключилось на Украину, поддержка белорусского протеста была фактически свернута, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это наложилось на тяжелую экономическую обстановку в Европе, необходимостью конкурировать с украинскими беженцами за рабочие места, рост ксенофобии к русскоговорящим, а также сокращение социальных выплат в Германии и Польше. О том, что происходит в эмигрантских кругах и не планируют ли они возвращение на родину, расскажет Андрей Лазуткин.

Андрей Лазуткин, политолог:

Главная проблема любой эмиграции – это язык. Даже если вы знаете устную речь, например польский, а он не такой сложный, надо еще уметь писать. Без этого ни одна квалифицированная и просто легальная работа вам не светит. В таком случае люди устраиваются через земляков. Но свои часто кидают своих, платят меньше, берут без оформления, и такая работа всегда оплачивается ниже. Допустим, вы были водителем здесь и уехали водителем в Германию. Но ни одна немецкая контора вас не возьмет, пока нет гражданства или рабочей визы. А жить на что-то нужно, и вы пойдете к русскоговорящим – неважно, к белорусам, украинцам, русским – и будете работать на них, но уже за полцены и без всяких гарантий. Вот сюжет [ресурса, признанным в Беларуси экстремистским – прим. ред.] на эту тему.

Мы связались с одним из этих украинцев в Днепропетровской области. Наш собеседник предпочитает оставаться неузнанным. Он рассказывает, что вышел на эту фирму через объявление в интернете, когда искал сезонную работу в Германии. Приехав по туристической визе, мужчина, как он рассказывает, работал легально, по контракту, в течение трех месяцев. Обещанная зарплата составляла 1 400 евро в месяц.

Пообещали, что больше сбоев никаких не будет. Потом мы смотрим, что проходит еще месяц, уже ехать домой, денег нет. Начались звонки наши на фирму, на всевозможные номера. Просто отмалчивались. То говорили, что будут деньги, потом вообще отмалчивались. Потом вообще заблокировали нас всех. Мы поняли, что нет смысла, и поехали домой. Андрей Лазуткин:

Для кого-то открытие, но так живут все диаспоры. Вы приезжаете без документов, а вас за деньги легализуют и находят какую-то работу у своих, типа уборщика или крутить шаурму. На границе недавно сидели беженцы из Ирака, они не соврут, как это устроено. Но белорусская диаспора в разы слабее мусульманской, и никакой помощи от земляков не будет. А если человек едет в Польшу со знанием польского и готовым пакетом документов, тогда вопрос, это политбеженец или он заранее готовился к отъезду? Может, Лукашенко здесь ни при чем и протесты – это только повод, чтобы уехать по более простой схеме?

Андрей Лазуткин:

Не секрет, что с 1990-х наши оппозиционные группы выступали каналом эмиграции на Запад, и только во вторую очередь боролись с режимом. Вроде на словах они все любят белорусский язык и родную земельку. Но любить земельку лучше из Польши, Чехии, Германии, Швеции. И там за 30 лет вокруг фондов, каналов, радиостанций сложилась новая белорусская диаспора.

Андрей Лазуткин:

Есть такая шутка, что дети наших начальников – начальники наших детей. То же самое работает и в оппозиции. Если вы туда пришли, но вы человек со стороны, вам ничего не светит, вы просто пехота, одноразовый материал. А на деньги сажают не просто тех, кому доверяют, но тех, чьи родители годами работали на западных хозяев. Даже если посмотреть на структуру протестных каналов, то начальник там младший Вячорка, друг американского народа и сотрудник [ресурса, признанного в Беларуси экстремистским – прим. ред.], отец которого руководил еще старым БНФ. Вот он начальник, и то, до определенного уровня, у него канал связи с американцами. А люди типа Протасевича – это исполнители, которых за копейки можно набрать 100 человек и выбросить через год. И вокруг таких центров, в первую очередь это [ресурсы, признанные в Беларуси экстремистским – прим. ред.], сложилась многолетняя хорошая кормушка. Но она рассчитана на узкий круг, платят только им.

Андрей Лазуткин:

А если вы в 2020 году вышли покричать против насилия, помахали цветами, а потом в душевном порыве уехали, поздравляю, вы там никому не нужны, вас никто не знает и не может рекомендовать. Ищите работу сами, где придется, например, на автомойке или в такси. Понятно, что в Румынию наши люди не поехали, а ехали туда, где лучше. И поэтому, когда мы видели кадры, как они ходят, например, по Берлину, кажется, что все главные страны Европы против нас. Это не так, просто наша диаспора едет туда, где уровень жизни лучше, чтобы сидеть на пособиях. Вообще, так делают все жители стран третьего мира, особенно черной Африки.

Андрей Лазуткин:

Поэтому когда вы попадаете в Западную Европу не туристом, а на постоянное место жительства, будьте готовы, что к вам будут относиться как к людям второго сорта. Это касается вопросов карьеры, трудоустройства, круга общения – своим вы там не станете никогда. И не потому, что вы плохой, а потому что это страны с колониальным прошлым. Вы для них человек из третьего мира, и неважно, русский, белорус, украинец, болгарин, серб – к бывшим советским странам и к бывшим колониям относятся одинаково. Но есть и плюсы. Вот, например, наши эмигранты на гей-параде в Берлине.

Я пришла, потому что мне очень важно, чтобы на берлинском празднике, на который я хожу каждый год, был бело-красно-белый флаг, БЧБ. Я хочу, чтобы здесь была наша колонна, я хочу поддержать всех ЛГБТ-людей Беларуси по всему миру.

Андрей Лазуткин:

Вот туда вас пустят. Там и негры, и арабы, и кто угодно. Для местных это нормально, что жителей третьего мира приучают к культуре и цивилизации. Но это же не просто так – все только выглядит как праздник. Через такие мероприятия мигрантов вовлекают, например, в проституцию. Такая ситуация была раньше, а потом началась война в Украине. Во-первых, в Европу поехал поток украинцев, которым платят пособия, в отличие от белорусов, и которые готовы работать за копейки. Во-вторых, если вы говорите по-русски или у вас белорусские номера, будьте готовы, что вам разобьют голову, сожгут машину или покалечат украинские братья. Вы для них теперь агрессор, и неважно, что вы махали цветами против Лукашенко. Вы теперь соучастник преступлений Путина, как они говорят, только Путин далеко, а вы сидите с украинцами в Польше.

Андрей Лазуткин:

Плюс в Европе из-за войны упал уровень жизни, выросла коммуналка, подорожали топливо и продукты. И наша эмиграция, которая выехала в 2020 году, начала опускаться на социальное дно. Но не потому, что они какие-то дурачки, а мы здесь такие умные, а потому был выбран неудачный момент для отъезда. Но им же объясняли: режим Лукашенко простоит максимум полгода, вы скоро вернетесь, вот вам пакет продуктов от нашего фонда, ешьте.

Андрей Лазуткин:

И чем это закончилось? Центры, которые сидят на зарплате, сейчас работают по украинской повестке. У них поменялась задача, и финансировать протестные группы в Беларуси больше никто не будет. Части эмиграции, особенно молодежи, предложили вступать в украинские формирования, воевать за Украину. Но эти люди не за тем ехали в Европу, чтобы их убили где-то под Киевом.