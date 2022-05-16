«Инструмент крупных финансовых групп». Произойдёт ли столкновение НАТО и ОДКБ?

Новости Беларуси. Юбилей Организации Договора о коллективной безопасности, встреча лидеров стран-участниц и будущее Казахстана в ОДКБ. Какова роль организации для Беларуси? Военные эксперты, милитари-практики, дипломаты и аналитики-международники в ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

Сейчас приходит сообщение, что в Москве начались переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина. Интересно, что для встречи они выбрали не зал, а личный кабинет президента России. Даже решили не проводить протокольную съемку. Мне кажется, символично, потому что даже в рамках ОДКБ президенты Беларуси и России – ядро, локомотив этой всей организации. Как думаете, о чем сегодня они будут говорить?

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Надо немного внести корректив в наши обсуждения, потому что мы обсуждаем условно столкновение НАТО с ОДКБ, рассматриваем НАТО и ОДКБ как военные структуры, но они являются лишь продолжением самого главного – это экономических интересов. Что такое блок НАТО? Это фактически инструмент крупных финансовых, экономических и финансово-промышленных групп, которые через структуры НАТО реализуют свои интересы. Поэтому когда мы говорим о том, есть ли перспективы у ОДКБ, мы должны не с точки зрения военной составляющей думать, а с экономической. Если те страны, которые в настоящее время подвергаются санкционному давлению, чувствуют себя слабыми, а слабыми не только экономически и финансово, но они понимают, что после санкционного давления будут и военные провокации какие-то, то в этом случае защита их интересов экономических будет осуществляться как раз через вот такие военные блоки. А ОДКБ является ядром этого блока защиты экономических, финансовых, промышленных интересов наших государств. Кирилл Казаков, СТВ:

Мы знаем 1962 год Карибский кризис, когда столкновение СССР и США привело к точке соприкосновения, ядерная война могла начаться с минуты на минуту. Возможен ли такой очень горячий момент между НАТО и ОДКБ? Наш Президент говорит, что 3 500 военных стояло в Прибалтике еще 2-3 года назад, сейчас 40 000. Понятно, что 40 000 не пришли оборонять Литву, Латвию и Эстонию. Это 100 % наступательная группировка. Мы должны бояться?