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«Инструмент крупных финансовых групп». Произойдёт ли столкновение НАТО и ОДКБ?

16 мая 2022 16:43
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Новости Беларуси. Юбилей Организации Договора о коллективной безопасности, встреча лидеров стран-участниц и будущее Казахстана в ОДКБ. Какова роль организации для Беларуси? Военные эксперты, милитари-практики, дипломаты и аналитики-международники в ток-шоу «По существу».  

Алена Сырова, СТВ:
Сейчас приходит сообщение, что в Москве начались переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина. Интересно, что для встречи они выбрали не зал, а личный кабинет президента России. Даже решили не проводить протокольную съемку. Мне кажется, символично, потому что даже в рамках ОДКБ президенты Беларуси и России – ядро, локомотив этой всей организации. Как думаете, о чем сегодня они будут говорить?

«Инструмент крупных финансовых групп». Произойдёт ли столкновение НАТО и ОДКБ?-1

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Надо немного внести корректив в наши обсуждения, потому что мы обсуждаем условно столкновение НАТО с ОДКБ, рассматриваем НАТО и ОДКБ как военные структуры, но они являются лишь продолжением самого главного – это экономических интересов. Что такое блок НАТО? Это фактически инструмент крупных финансовых, экономических и финансово-промышленных групп, которые через структуры НАТО реализуют свои интересы. Поэтому когда мы говорим о том, есть ли перспективы у ОДКБ, мы должны не с точки зрения военной составляющей думать, а с экономической. Если те страны, которые в настоящее время подвергаются санкционному давлению, чувствуют себя слабыми, а слабыми не только экономически и финансово, но они понимают, что после санкционного давления будут и военные провокации какие-то, то в этом случае защита их интересов экономических будет осуществляться как раз через вот такие военные блоки. А ОДКБ является ядром этого блока защиты экономических, финансовых, промышленных интересов наших государств.

Кирилл Казаков, СТВ:
Мы знаем 1962 год Карибский кризис, когда столкновение СССР и США привело к точке соприкосновения, ядерная война могла начаться с минуты на минуту. Возможен ли такой очень горячий момент между НАТО и ОДКБ? Наш Президент говорит, что 3 500 военных стояло в Прибалтике еще 2-3 года назад, сейчас 40 000. Понятно, что 40 000 не пришли оборонять Литву, Латвию и Эстонию. Это 100 % наступательная группировка. Мы должны бояться?

«Инструмент крупных финансовых групп». Произойдёт ли столкновение НАТО и ОДКБ?-4

Алексей Авдонин:
НАТО ввиду того, что НАТО управляют фактически не военные, а управляют финансисты и экономисты, которые фактически их финансируют. Что главное для любых финансистов и экономистов? Это извлечение сиюминутной прибыли, то если они видят, что данный момент наилучший, то они могут пойти на провокацию, потому что в этом случае они решат свои экономические проблемы, решат проблемы с перепроизводством, с долгами. Они думают не военными терминами и определениями, а исходят только из решения своих глобальных корпоративных интересов.

Может ли в Беларуси начаться горячая война? Отвечает военный эксперт – подробнее здесь.

# Международная политика # общество # Алексей Авдонин # Алена Сырова # Кирилл Казаков # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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