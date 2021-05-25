«Задели живое, за живое взяли». Тенгиз Думбадзе высказался об инциденте на ЧМ по хоккею в Риге

Новости Беларуси. Нарушением норм международного права назвали белорусские парламентарии то, что произошло накануне в Риге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 25 мая в Овальном зале депутаты и сенаторы приняли совместное заявление по поводу инцидента. Напомним, в столице Латвии мэр города и министр иностранных дел сняли белорусский государственный флаг и заменили его на бело-красно-белое полотнище. Сейчас в Риге проходит чемпионат мира по хоккею, где участвует и наша команда, и, надо отметить, вполне неплохо.

Такой политический демарш вызвал большой резонанс. Причем не только со стороны белорусской общественности. Негативное отношение к этому активно высказывают и жители самой Латвии. По этому поводу высказался и Рене Фазель. Кстати, глава Международной федерации хоккея (IIHF) направил рижским властям письмо, в котором выразил недовольство заменой государственного флага Беларуси на БЧБ. Мэр Риги заявил, что решил снять флаг IIHF на площади. Различные мнения и комментарии мы собрали в один материал. Еще до заседания в Палате представителей в кругах депутаты обсуждают действия мэра Риги и главы внешнеполитического ведомства Латвии: поменяли государственный флаг Беларуси в пуле флагов стран-участниц турнира и официальных символов чемпионата. Тенгиз Думбадзе признается: не спал всю ночь – переживал, что такие события имеют место быть. Не раз ездил еще журналистом снимать материалы о сотрудничестве двух стран. Метаморфозы или все-таки двойные стандарты?

Тенгиз Думбадзе, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Задели живое, за живое взяли. Наших великих предков взяли. Мы им эту нашу новейшую историю не отдадим.

Действия латвийских властей не выдерживают никакой критики. В ответ депутаты предложили возбудить уголовное дело в отношении мэра Риги и главы МИД.

Олег Белоконев, председатель Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Конечно, тяжелее всего нашим спортсменам, которые должны выполнять поставленную перед ними задачу – выходить на игры. И это беспрецедентное давление. Нельзя спорт переводить в политику. Каждая страна имеет свои государственные символы. Есть нормы международного права, ими нельзя пренебрегать, какое бы отношение к кому не было. Это общепризнанный, выбранный народом государственный флаг Республики Беларусь. За него люди отдают жизнь, в том числе недавно два летчика самоотверженно. Они могли катапультироваться, но они увели самолет в этот маленький пятак земли, где не было строений, людей, чтобы сохранить им жизнь. Мы не должны оставить это просто так.

Но литовских властей, похоже, не остановить. Буквально несколько часов назад в пуле флагов стран-участниц турнира и официальных символов чемпионата сняли флаг Международной хоккейной федерации. Мэр Риги заявил, что все флаги Федерации будут заменены на бело-голубую символику латвийской столицы. Поддержку белорусской стороне выразил глава Федерации хоккея Латвии.

Свою солидарность с белорусами выразили даже сами латвийские жители. Латвийская «Партия центра» выступила с требованием о немедленной отставке мэра Риги и министра иностранных дел за оскорбление белорусского символа. Осудили хулиганскую выходку и в социалистической партии. Ее участники ждут «решительных мер со стороны сейма Латвии в отношении потерявших меру реальности государственных чиновников».

И еще парочка вопиющих фактов. Депутат латвийского парламента, по совместительству деятель искусств, предложил взять в заложники белорусскую сборную по хоккею. А мэрия Вильнюса вывесила бело-красно-белое полотнище у здания администрации. В МИД бывшей литовской ССР заявили, что таким образом поддерживают действия Риги, заменившей белорусский флаг на чемпионате мира по хоккею. Так выходку комментирует внешнеполитическое ведомство. Но стоит напомнить, что подобная истерия стоила Латвии высылки всех дипломатов. Реакция МИД нашей страны незамедлительная. МИД Беларуси рекомендовал мэрии Вильнюса обратиться к врачам