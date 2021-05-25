«Мы никогда не допустим, чтобы полицаи вернулись на нашу землю». Белорусы собрались у литовского посольства и вот что сказали
Новости Беларуси. Нарушением норм международного права назвали белорусские парламентарии то, что произошло накануне в Риге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 25 мая в Овальном зале депутаты и сенаторы приняли совместное заявление по поводу инцидента.
Напомним, в столице Латвии мэр города и министр иностранных дел сняли белорусский государственный флаг и заменили его на бело-красно-белое полотнище. Сейчас в Риге проходит чемпионат мира по хоккею, где участвует и наша команда, и, надо отметить, вполне неплохо.
Депутат латвийского парламента, по совместительству деятель искусств, предложил взять в заложники белорусскую сборную по хоккею. А мэрия Вильнюса вывесила бело-красно-белое полотнище у здания администрации. В МИД бывшей Литовской ССР заявили, что таким образом поддерживают действия Риги, заменившей белорусский флаг на чемпионате мира по хоккею. Так выходку комментирует внешнеполитическое ведомство. Но стоит напомнить, что подобная истерия стоила Латвии высылки всех дипломатов. Реакция МИД нашей страны незамедлительная.
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Свое возмущение белорусы высказали у литовского посольства.
Мы любим вас, литовский, латышский народ. Мы с вами, мы едины, потому что мы выходцы из Советского Союза. Но мы не хотим, чтобы была та подмена понятий, на ваших флагштоках висели полицейские флаги. Наши флаги в наших руках. Мы никогда не допустим, чтобы полицаи вернулись на нашу землю. И никогда не было у нас фашизма. За родину, за Беларусь.
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