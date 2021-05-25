«Мы никогда не допустим, чтобы полицаи вернулись на нашу землю». Белорусы собрались у литовского посольства и вот что сказали

Новости Беларуси. Нарушением норм международного права назвали белорусские парламентарии то, что произошло накануне в Риге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 25 мая в Овальном зале депутаты и сенаторы приняли совместное заявление по поводу инцидента.

Напомним, в столице Латвии мэр города и министр иностранных дел сняли белорусский государственный флаг и заменили его на бело-красно-белое полотнище. Сейчас в Риге проходит чемпионат мира по хоккею, где участвует и наша команда, и, надо отметить, вполне неплохо.