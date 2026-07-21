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«Ночной дозор» в Беларуси: теперь автовладельцы могут пройти техосмотр и ночью

21 июля 2026 10:46
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Техосмотр после заката. В Беларуси появился новый сервис «Ночной дозор». Теперь проверить автомобиль можно в нерабочее время – по вторникам и четвергам с 22:00 до часа ночи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Ночной дозор» в Беларуси: теперь автовладельцы могут пройти техосмотр и ночью-2

Никаких очередей и ожидания: под каждый автомобиль бронируют персональное время, а диагностическую линию готовят заранее. Опция доступна для любого транспорта и стоит 170 рублей. Главное условие – заранее записаться и полностью оплатить услугу через ЕРИП.

# Автомобили

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