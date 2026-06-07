Новости по тегу #Тенгиз Думбадзе

43 национальности, более 800 участников в театрализованном шествии. Рядом русские и украинцы, армяне и азербайджанцы, евреи и палестинцы, все дружат и любят Беларусь, которая стала для них второй Родиной.
Яркие национальные костюмы, самобытные традиции, музыкальные инструменты – все это можно увидеть на подворьях.
Юбилейный XV Республиканский фестиваль национальных культур собрал десятки культур.
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