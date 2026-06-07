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Новости по тегу #Тенгиз Думбадзе

Самый масштабный белорусский карнавал! Какими были 2 дня Фестиваля культур в Гродно
07 июня 2026 17:24

Самый масштабный белорусский карнавал! Какими были 2 дня Фестиваля культур в Гродно

Традиции и кухни мира: чем удивляют 20 подворий на фестивале национальных культур в Гродно
06 июня 2026 10:51

Традиции и кухни мира: чем удивляют 20 подворий на фестивале национальных культур в Гродно

Любой человек на белорусской земле должен чувствовать себя равным – Румак на фестивале культур в Гродно
05 июня 2026 17:17

Любой человек на белорусской земле должен чувствовать себя равным – Румак на фестивале культур в Гродно

В Беларуси осудили решение польских властей отказать во въезде белорусскому депутату
14 октября 2023 09:00

В Беларуси осудили решение польских властей отказать во въезде белорусскому депутату

«Спорт доступен каждому». Парламентарии сыграли в футбол против команды с ограниченными возможностями
09 июня 2023 09:32

«Спорт доступен каждому». Парламентарии сыграли в футбол против команды с ограниченными возможностями

Тенгиз Думбадзе: «Когда вы станете родителями, вы по-особенному будете осознавать, что такое Родина»
05 июля 2022 11:58

Тенгиз Думбадзе: «Когда вы станете родителями, вы по-особенному будете осознавать, что такое Родина»

Тенгиз Думбадзе: «Дайте водички, жена умирает». Вместо этого наряд жандармов вызвали, и этот труп перекинули на нашу границу
04 октября 2021 18:20

Тенгиз Думбадзе: «Дайте водички, жена умирает». Вместо этого наряд жандармов вызвали, и этот труп перекинули на нашу границу

«Задели живое, за живое взяли». Тенгиз Думбадзе высказался об инциденте на ЧМ по хоккею в Риге
25 мая 2021 18:58

«Задели живое, за живое взяли». Тенгиз Думбадзе высказался об инциденте на ЧМ по хоккею в Риге

Тенгиз Думбадзе: «Хочу вновь оставаться одним из самых ярых пропагандистов нашей политики»
05 декабря 2019 19:13

Тенгиз Думбадзе: «Хочу вновь оставаться одним из самых ярых пропагандистов нашей политики»

Василевич, Марзалюк, Савиных, Ананич. Глава ЦИК назвала известных людей, которые будут работать в новом составе парламента
17 ноября 2019 23:07

Василевич, Марзалюк, Савиных, Ананич. Глава ЦИК назвала известных людей, которые будут работать в новом составе парламента