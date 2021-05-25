Глава Федерации хоккея Латвии: «Национальная команда Беларуси находится в полной безопасности и под защитой полиции»

Айгар Калвитис, глава Федерации хоккея Латвии:

После действий политиков, направленных против флага Беларуси, и их заявлений в различных СМИ, направленных против символов Беларуси, мы бы хотели еще раз заверить вас, Совет и Конгресс, в том, что национальная команда Беларуси находится в полной безопасности и под защитой полиции Латвии и наших служб безопасности. Я ответственно заявляю об этом после проведения консультаций и получения заверений от представителей нашего правительства.

Кроме того, мы хотели бы подтвердить то, что все, что касается белорусского флага или других символов и обозначений, представленных на арене, а также на территории около арен, находящейся под непосредственным контролем Организационного комитета, останется без изменений. Мы хотим заверить вас в нашей полной поддержке, направленной на защиту Беларуси как члена семьи IIHF.

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