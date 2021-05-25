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«Это издевательство над официальной символикой другой страны». Жители Латвии обратились к белорусам

25 мая 2021 12:02
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Новости Беларуси. Такие вещи прощать нельзя. Это прямое оскорбление белорусского народа. В латвийской столице белорусский государственный флаг заменили на бело-красно-белое полотнище, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

24 мая мэр города и глава латвийского МИД поменяли государственный флаг Беларуси в пуле флагов стран-участниц турнира и официальных символов чемпионата.

Реакции белорусского внешнеполитичекого ведомства долго ждать не пришлось: дипломатическому и административному составам посольства Латвии предложено покинуть Беларусь.

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К слову, волна возмущения над подобным надругательством прокатилась у посольств двух стран. Десятки неравнодушных граждан провели пикет у здания представительства Латвии в Минске.

«Это издевательство над официальной символикой другой страны». Жители Латвии обратились к белорусам-1

Люди не скрывали негодования, назвав жест не только оскорблением народа, но и проявлением нацизма. Свою солидарность с белорусами выразили и сами латвийские жители.

«Это издевательство над официальной символикой другой страны». Жители Латвии обратились к белорусам-4

Уважаемые белорусы, наши соседи, которых мы очень ценим и уважаем. Мы извиняемся за наши выходки [мэра Риги и главы МИД прим. ред.] за то, что они поменяли ваш любимый, официальный флаг.
Подали уже заявление в полицию. Мы считаем, что это издевательство над официальной символикой другой страны.
И не простим то, что сделали наши, сделали…
– …разжигающий ненависть между народами поступок.

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# Международная политика # общество # Татьяна Савчик # Фотофакт

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