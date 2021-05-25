«Это издевательство над официальной символикой другой страны». Жители Латвии обратились к белорусам

Новости Беларуси. Такие вещи прощать нельзя. Это прямое оскорбление белорусского народа. В латвийской столице белорусский государственный флаг заменили на бело-красно-белое полотнище, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

24 мая мэр города и глава латвийского МИД поменяли государственный флаг Беларуси в пуле флагов стран-участниц турнира и официальных символов чемпионата.

Реакции белорусского внешнеполитичекого ведомства долго ждать не пришлось: дипломатическому и административному составам посольства Латвии предложено покинуть Беларусь.

Реакция Олега Гайдукевича на снятие госфлага Беларуси в Латвии: «Это делает та страна, которая проводит нацистские марши»

К слову, волна возмущения над подобным надругательством прокатилась у посольств двух стран. Десятки неравнодушных граждан провели пикет у здания представительства Латвии в Минске.