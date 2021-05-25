Андрей Лазуткин: не факт, что вашего Протасевича не сдали свои, как ненужный балласт, чтобы организовать санкционную кампанию

Новости Беларуси. Тема с Романом Протасевичем не уходит с заголовков мировых СМИ. Высказываются различные мнения, чаще всего политически ангажированные и невежественные. А вот политолог Андрей Лазуткин белорусскую оппозицию изучает давно и бывшего редактора экстремистского Telegram-канала знает хорошо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рубрика «Занимательная политология».

Андрей Лазуткин, политолог:

Интернет второй день пестрит сообщениями о том, как коварный КГБ развернул борт с помощью МиГа. Разумеется, все было не так. Любой борт и любая страна мира в ситуации минирования действуют одинаково, выполняя международные инструкции безопасности. Самолет посадят, обходя крупные населенные пункты, не выводя его из воздушного пространства. Независимо от того, кто в этом самолете летит и куда. Поднимать с земли перехватчики, как в кино, для этого необязательно. Но МиГ-29 дополнительно подняли по решению Президента. И личная реакция Лукашенко здесь вполне понятна. Давайте вспомним недавнее расследование ОНТ с участием гражданина США Зенковича, Федуты и других лиц. В качестве одного из вариантов провокации ими рассматривалась как раз авиационная катастрофа.

Был вариант с организацией авиакатастрофы, в частности, все мы знаем, что у самолета есть так называемые глиссады, которые при посадке, траектория его снижения. И пространство, которое под этой глиссадой находится, – соответственно, обсуждался такой вариант, что там можно разместить управляемую ракету, которая в момент захода президентского самолета на посадку просто по нему выстрелит. Но все понимали, что при этом погибнет еще много людей.

Андрей Лазуткин:

Повторюсь, это не КГБ придумал взрывать самолеты, это то, что наши дорогие оппозиционеры обсуждали узким кругом. Чего от них можно ждать? Всего что угодно, вплоть до реального минирования самолета. Посмотрите, к примеру, чем обернулся Boeing на Донбассе для России – чуть ли не международной изоляцией. И в случае, если что-то подобное произойдет на нашей территории, Польша и США будут орать на весь мир, что это белорусы сбили самолет, в котором летел Протасевич. Более того, кто знает, может, следующий самолет, уже со Степаном Путило, вдруг случайно упадет где-нибудь на территории Евросоюза. Разумеется, американские и британские спецслужбы тут же покажут на нас пальцем. Конечно, нам это не нужно. Второй момент с минированием. Может, вы пропустили, но последние два года у нас постоянно волнами идут такие ложные сообщения о минировании разных объектов в Минске: торговых центров, университетов, школ. Только с начала 2021 года заведено 60 уголовных дел по факту ложных сообщений, последнее было в мае. И это не просто психи, пьяные или школьники, а однотипная интернет-рассылка с территории сопредельных государств.

Андрей Лазуткин:

Ну, с минированием мы разобрались. А теперь перейдем к личности нашего героя. Кто же такой Роман Протасевич? Об этом может подробно рассказать его друг по фамилии Зуев, он же Чуденцов, крупный специалист по самолетам. Вы его только что видели. Это он говорил на камеру, как можно сбить самолет ракетой. Какое интересное совпадение, да? Когда-то вот этого Зуева и молодого Протасевича, которому было лет 14, связывала крепкая мужская дружба. Зуев работал в независимых СМИ, парни ездили в совместные командировки и передавали друг другу опыт. Разница в 20 лет им не мешала. А когда Протасевич подрос, возмужал и перестал представлять для Зуева интерес, его место занял Степан Путило, которому на тот момент тоже было лет 14. Именно эти три товарища, скажем так, с определенной ориентацией и придумали концепцию блога, а впоследствии главного протестного Telegram-канала. И это не выдумки государственной пропаганды. Вот что о Протасевиче рассказывает его друг Франтишек Вечерко.

Он был одним из авторов Telegram-каналов [экстремистских – прим. ред.], на протяжении последних 9 месяцев он был одним из ключевых людей в белорусских протестах. Он не прятался, он публично выступал, комментировал события. Раньше он работал на «Радио Свобода» много лет, на «Европейском радио для Беларуси». Он был и журналистом, потом стал активистом.

Андрей Лазуткин:

Уважаемый Франтишек, все, что вы скажете о вашем бывшем сотруднике, учтет следствие. Говорите о нем чаще. Ну а мы добавим, что Протасевич, кроме своей юношеской связи с Зуевым, отличился еще и опытом на территории Украины в составе полка «Азов». Разумеется, Романа ждет на родине целый букет статей, и мы искренне советуем ему сотрудничать. А всем остальным работникам иностранных организаций мы напоминаем, что вас предупреждали еще во время ВНС. Председатель Комитета госбезопасности тогда сообщил, что лица, причастные к организации переворота, будут найдены в том числе на территории иностранных государств. А лично я хотел бы обратиться к остальным сотрудникам Telegram-каналов, которые проживают на территории Польши и тоже летают самолетами. Хорошо подумайте о своих перспективах. В нынешнем виде созданная вами сеть Telegram-каналов не способна обеспечить новый протест или координировать боевые группы, как это было задумано Протасевичем. То есть с этой точки зрения вы бесполезны. Посмотрите и на то, как осторожна американский посол Фишер в выражениях и как она одинаково дистанцируется от всех радикальных групп. Скорее всего, байденовская администрация сольет все фигуры, которые публично скомпрометировали себя при организации беспорядков. И мягко говоря, не факт, что вашего Протасевича не сдали свои, как ненужный балласт, например, чтобы организовать санкционную кампанию.

А теперь обратите внимание на фрагмент разговора с Протасевичем. Вот он стоит справа в кадре.

Когда ты заходишь в [экстремистский Telegram-канал – прим. ред.], там неподготовленному человеку первое, что бросается в глаза и в уши, – это вокабуляр: «фашисты», «каратели», «лукашисты». Это же абсолютно тот сленг, который, как [...], лился на нас, когда случился конфликт России и Украины в 2014 году.