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«Будь готов, карма тебя найдёт». Вот какие комментарии появились в интернете после замены белорусского флага в Риге

25 мая 2021 18:08
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Новости Беларуси. Нарушением норм международного права назвали белорусские парламентарии то, что произошло накануне в Риге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 25 мая в Овальном зале депутаты и сенаторы приняли совместное заявление по поводу инцидента.

«Будь готов, карма тебя найдёт». Вот какие комментарии появились в интернете после замены белорусского флага в Риге-1

Напомним, в столице Латвии мэр города и министр иностранных дел сняли белорусский государственный флаг и заменили его на бело-красно-белое полотнище. Сейчас в Риге проходит чемпионат мира по хоккею, где участвует и наша команда, и, надо отметить, вполне неплохо.

«Будь готов, карма тебя найдёт». Вот какие комментарии появились в интернете после замены белорусского флага в Риге-4

Волна возмущения над подобным надругательством прокатилась у посольств. Десятки неравнодушных граждан провели пикет у здания представительства Латвии в Минске. Люди не скрывали негодования, назвав жест не только оскорблением народа, но и проявлением нацизма. Интернет-сообщества взорвались от возмущения.

«Будь готов, карма тебя найдёт». Вот какие комментарии появились в интернете после замены белорусского флага в Риге-7

«Будь готов, карма тебя найдёт». Вот какие комментарии появились в интернете после замены белорусского флага в Риге-9

«Будь готов, карма тебя найдёт». Вот какие комментарии появились в интернете после замены белорусского флага в Риге-11

«Будь готов, карма тебя найдёт». Вот какие комментарии появились в интернете после замены белорусского флага в Риге-13

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# Интернет # общество # Анастасия Ярощик-Корниенко # Фотофакт

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