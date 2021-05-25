Прямой эфир

Игорь Марзалюк: «Не вам вызначаць, якія сцягі павінны знаходзіцца на флагштоку беларускім. Беларускі народ вызначае»

25 мая 2021 15:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Провокационные действия латвийских чиновников разрушают остатки доверия между нашими государствами, создавая напряжение и отдаляя на неопределенный срок нормализацию отношений. Так расценивают инцидент с заменой белорусского государственного флага в Риге парламентарии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Марзалюк: «Не вам вызначаць, якія сцягі павінны знаходзіцца на флагштоку беларускім. Беларускі народ вызначае»-1

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Я это оцениваю как хамство и свинство, если коротко и лаконично. Мы латышскія сцягі чапаем? Не. А які сцяг павінен быць на беларускім флагштоку, вызначае беларуская нацыя, беларускі народ. Тое, што сёння, гэта калектыўны вынік калектыўнай волі беларускай нацыі, агучаны і акрэслены на рэферэндуме 1995 года. Хто-небудзь іншы нейкі рэферэндум праводзіў, хто мае права сваімі лапамі кранаць дзяржаўную сімволіку краіны? У чужой бажніцы свечку не папраўляюць. Гэта наша дзяржава, наша ўнутраная сітуацыя ў рэшце рэшт. І не вам вызначаць, якія сцягі павінны знаходзіцца на флагштоку беларускім. Беларускі народ вызначае. Не лезьце не ў сваю справу. Сядзіце ў сваёй суверэннай краіне і самі вызначайце тое, што вам патрэбна. Мы самі разбярэмся.

Игорь Марзалюк: «Не вам вызначаць, якія сцягі павінны знаходзіцца на флагштоку беларускім. Беларускі народ вызначае»-4

Читайте также:

Олег Белоконев: каждая страна имеет свои госсимволы. Есть нормы международного права, ими нельзя пренебрегать

«Откровенные провокации». Владимир Макей назвал действия Латвии актом государственного вандализма

Андрей Савиных: в Европе появляется всё больше политиков с пониженной политической ответственностью

# Государственная политика # общество # Игорь Марзалюк # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Будславском костёле готовятся к возведению временной кровли
25 мая 2021 15:45

В Будславском костёле готовятся к возведению временной кровли

О задержании Протасевича, НГО в Беларуси и рациональном в постах Мотолько. Большой разговор с Ильёй Бегуном
25 мая 2021 15:38

О задержании Протасевича, НГО в Беларуси и рациональном в постах Мотолько. Большой разговор с Ильёй Бегуном

«Милиция без СМИ не существует». В Минске наградили победителей конкурса за лучшее освещение в СМИ деятельности МВД
25 мая 2021 15:36

«Милиция без СМИ не существует». В Минске наградили победителей конкурса за лучшее освещение в СМИ деятельности МВД