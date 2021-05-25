Игорь Марзалюк: «Не вам вызначаць, якія сцягі павінны знаходзіцца на флагштоку беларускім. Беларускі народ вызначае»

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Я это оцениваю как хамство и свинство, если коротко и лаконично. Мы латышскія сцягі чапаем? Не. А які сцяг павінен быць на беларускім флагштоку, вызначае беларуская нацыя, беларускі народ. Тое, што сёння, гэта калектыўны вынік калектыўнай волі беларускай нацыі, агучаны і акрэслены на рэферэндуме 1995 года. Хто-небудзь іншы нейкі рэферэндум праводзіў, хто мае права сваімі лапамі кранаць дзяржаўную сімволіку краіны? У чужой бажніцы свечку не папраўляюць. Гэта наша дзяржава, наша ўнутраная сітуацыя ў рэшце рэшт. І не вам вызначаць, якія сцягі павінны знаходзіцца на флагштоку беларускім. Беларускі народ вызначае. Не лезьце не ў сваю справу. Сядзіце ў сваёй суверэннай краіне і самі вызначайце тое, што вам патрэбна. Мы самі разбярэмся.