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Вячеслав Дурнов: этот чемпионат мира запомнится не как самый хороший, а как скандальный

25 мая 2021 18:12
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Новости Беларуси. Нарушением норм международного права назвали белорусские парламентарии то, что произошло накануне в Риге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 25 мая в Овальном зале депутаты и сенаторы приняли совместное заявление по поводу инцидента.

Вячеслав Дурнов: этот чемпионат мира запомнится не как самый хороший, а как скандальный-1

Напомним, в столице Латвии мэр города и министр иностранных дел сняли белорусский государственный флаг и заменили его на бело-красно-белое полотнище. Сейчас в Риге проходит чемпионат мира по хоккею, где участвует и наша команда, и, надо отметить, вполне неплохо.

Вячеслав Дурнов: этот чемпионат мира запомнится не как самый хороший, а как скандальный-4

Спорт стирает границы. Оказалось, наоборот, международный турнир использовали в своих корыстных целях. Возмутительной и недопустимой называют ситуацию в белорусском спортивном ведомстве.

Вячеслав Дурнов: этот чемпионат мира запомнится не как самый хороший, а как скандальный-7

Вячеслав Дурнов, первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси:
Это же может влиять и на результат нашей команды в конце концов. Ведь психологическое давление на команду. Это уже неравные условия на чемпионате мира. Я не думаю, что этот чемпионат мира запомнится, как самый хороший. Я думаю, что он запомнится, как скандальный. Этот скандал начался задолго до начала этого чемпионата. Когда политика вмешивается в спорт, всегда получается не очень качественное мероприятие. Уверен, что это заставит наших ребят еще крепче сжать зубы и бороться. Бороться и показывать силу нашей страны в спорте, а не в скандалах.

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# Чемпионат мира по хоккею # Мартиньш Стакис # Эдгар Ринкевич # Вячеслав Дурнов # Фотофакт

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