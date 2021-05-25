Вячеслав Дурнов: этот чемпионат мира запомнится не как самый хороший, а как скандальный

Напомним, в столице Латвии мэр города и министр иностранных дел сняли белорусский государственный флаг и заменили его на бело-красно-белое полотнище. Сейчас в Риге проходит чемпионат мира по хоккею, где участвует и наша команда, и, надо отметить, вполне неплохо.

Вячеслав Дурнов, первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси:

Это же может влиять и на результат нашей команды в конце концов. Ведь психологическое давление на команду. Это уже неравные условия на чемпионате мира. Я не думаю, что этот чемпионат мира запомнится, как самый хороший. Я думаю, что он запомнится, как скандальный. Этот скандал начался задолго до начала этого чемпионата. Когда политика вмешивается в спорт, всегда получается не очень качественное мероприятие. Уверен, что это заставит наших ребят еще крепче сжать зубы и бороться. Бороться и показывать силу нашей страны в спорте, а не в скандалах.

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