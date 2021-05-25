Андрей Савиных: «Провокационные действия латвийских чиновников разрушают остатки доверия между нашими государствами»

Новости Беларуси. Провокационные действия латвийских чиновников разрушают остатки доверия между нашими государствами, создавая напряжение и отдаляя на неопределенный срок нормализацию отношений. Так расценивают инцидент с заменой белорусского государственного флага в Риге парламентарии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Депутаты на заседании Палаты представителей приняли заявление. Его текст был зачитан в Овальном зале. Национальное собрание считает это «нарушением норм международного права».

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Члены Совета Республики и депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь с возмущением восприняли информацию о действиях в отношении государственного флага Республики Беларусь в городе Риге. Данная акция является продолжением недружественной политики Латвии по отношению к Беларуси. Национальное собрание Республики Беларусь рассматривает это как нарушение норм международного права.

Провокационные действия латвийских чиновников разрушают остатки доверия между нашими государствами, создавая напряжение и отдаляя на неопределенный срок нормализацию отношений.