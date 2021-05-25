Андрей Савиных: «Провокационные действия латвийских чиновников разрушают остатки доверия между нашими государствами»
Новости Беларуси. Провокационные действия латвийских чиновников разрушают остатки доверия между нашими государствами, создавая напряжение и отдаляя на неопределенный срок нормализацию отношений. Так расценивают инцидент с заменой белорусского государственного флага в Риге парламентарии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Депутаты на заседании Палаты представителей приняли заявление. Его текст был зачитан в Овальном зале. Национальное собрание считает это «нарушением норм международного права».
Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Члены Совета Республики и депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь с возмущением восприняли информацию о действиях в отношении государственного флага Республики Беларусь в городе Риге. Данная акция является продолжением недружественной политики Латвии по отношению к Беларуси. Национальное собрание Республики Беларусь рассматривает это как нарушение норм международного права.
Провокационные действия латвийских чиновников разрушают остатки доверия между нашими государствами, создавая напряжение и отдаляя на неопределенный срок нормализацию отношений.
Отмечаем, что неприемлемые действия Латвии не вызвали осуждения других европейских стран. А ведь именно такое молчаливое согласие размывает общепринятые основы межгосударственных отношений.
Национальное собрание Республики Беларусь требует от политического руководства Латвии безотлагательного принятия мер по недопущению поддержки любых действий, направленных на дестабилизацию обстановки в сфере международных отношений.