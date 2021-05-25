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Рене Фазель об инциденте с белорусским флагом в Риге: «Мы отправили письмо мэру Риги. Это неприемлемо для нас»

25 мая 2021 07:58
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Новости Беларуси. Замена белорусского государственного флага в центре Риги вызвала широкий общественный резонанс, причем не только в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Латвийская партия «Центр» выступила с требованием о немедленной отставке мэра Риги и министра иностранных дел за оскорбление белорусского символа.

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Осудили хулиганскую выходку и в социалистической партии. Ее участники ждут «решительных мер со стороны Сейма Латвии в отношении потерявших меру реальности государственных чиновников».

В мэрию Риги по поводу замены нашего флага обратилась и Международная федерация хоккея. И вот о чем говорится в заявлении.

Рене Фазель об инциденте с белорусским флагом в Риге: «Мы отправили письмо мэру Риги. Это неприемлемо для нас»-1

Рене Фазель, президент Международной федерации хоккея:
Мы отправили письмо мэру Риги. Это неприемлемо для нас. На арене мы не будем менять флаги. И мы попросим убрать флаги чемпионата мира и Международной федерации с тех позиций, где в Риге поменяли флаги.

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# Международная политика # общество # Рене Фазель # Мартиньш Стакис # Эдгар Ринкевич # Фотофакт

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