Рене Фазель об инциденте с белорусским флагом в Риге: «Мы отправили письмо мэру Риги. Это неприемлемо для нас»

Новости Беларуси. Замена белорусского государственного флага в центре Риги вызвала широкий общественный резонанс, причем не только в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Латвийская партия «Центр» выступила с требованием о немедленной отставке мэра Риги и министра иностранных дел за оскорбление белорусского символа.
Политолог: мэр Риги и министр иностранных дел Латвии провели грязные провокации против госфлага Беларуси
Осудили хулиганскую выходку и в социалистической партии. Ее участники ждут «решительных мер со стороны Сейма Латвии в отношении потерявших меру реальности государственных чиновников».
В мэрию Риги по поводу замены нашего флага обратилась и Международная федерация хоккея. И вот о чем говорится в заявлении.