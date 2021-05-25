Политолог: мэр Риги и министр иностранных дел Латвии провели грязные провокации против госфлага Беларуси
Новости Беларуси. Инцидент, который уже получил широкий резонанс. 24 мая в латвийской столице белорусский государственный флаг заменили на бело-красно-белое полотнище, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас в Риге проходит чемпионат мира по хоккею и в центре города установлены флаги стран-участниц. В числе главных действующих лиц – мэр Риги вместе с министром иностранных дел.
Реакции белорусского внешнеполитического ведомства долго ждать не пришлось: дипломатическому и административному составам посольства Латвии предложено покинуть Беларусь.
Владимир Макей назвал действия Латвии актом государственного вандализма (подробнее здесь).
К слову, волна возмущения над подобным надругательством прокатилась у посольств двух стран. Десятки неравнодушных граждан провели пикет у здания представительства Латвии в Минске.
Люди не скрывали негодования, назвав жест не только оскорблением народа, но и проявлением нацизма.
Свою солидарность с белорусами выразили даже сами латвийские жители.
Нормунд Гростиньш, политолог, лидер партии «Центр» (Латвия):
Мэр Риги и министр иностранных дел Латвии провели грязные провокации против государственного флага Республики Беларусь. Я хотел бы сказать от имени партии «Центр», членом правления которой я являюсь, от имени здравомыслящего латвийского общества, что мы не поддерживаем вот эти грязные провокации некоторых правящих.
Наша партия «Центр» официально потребовала отставку мэра Риги и министра иностранных дел, потому что мы считаем, что они в целях саморекламы действуют против интересов Латвии и против норм, которые приняты в международном спорте. Такие действия неприемлемы. Я считаю, что и здесь общество, и международное сообщество должны на это обоснованно реагировать.
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