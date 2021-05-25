Политолог: мэр Риги и министр иностранных дел Латвии провели грязные провокации против госфлага Беларуси

Новости Беларуси. Инцидент, который уже получил широкий резонанс. 24 мая в латвийской столице белорусский государственный флаг заменили на бело-красно-белое полотнище, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас в Риге проходит чемпионат мира по хоккею и в центре города установлены флаги стран-участниц. В числе главных действующих лиц – мэр Риги вместе с министром иностранных дел.

Реакции белорусского внешнеполитического ведомства долго ждать не пришлось: дипломатическому и административному составам посольства Латвии предложено покинуть Беларусь.

Владимир Макей назвал действия Латвии актом государственного вандализма (подробнее здесь).

К слову, волна возмущения над подобным надругательством прокатилась у посольств двух стран. Десятки неравнодушных граждан провели пикет у здания представительства Латвии в Минске.