Задача для всех IT-разработчиков. На форуме в Гродно обсудили защиту персональных данных

Можно будет получить консультацию врача. Минздрав разрабатывает платформу с цифровыми историями болезней и онлайн-консультациями – читайте здесь .

Новости Беларуси. В Гродно 4 ноября состоялся региональный форум «Государство. Бизнес. Граждане – регионы». Особый акцент – на образование и здравоохранение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Умный город» и электронное правительство. Над какими еще цифровыми решениями работают белорусские айтишники – читайте здесь .

Участники форума, сходятся во мнении: вопрос защиты информации, в том числе персональных данных – краеугольный камень всех виртуальных проектов.

Это потребность дня. На форуме в Гродно эксперты рассказали о цифровизации школ – читайте здесь .

Галина Буро, корреспондент: А это один из способов защиты персональных данных – ID-карта, которую с 1 сентября уже получили больше 30 тысяч белорусов. На карте нет информации о месте жительства, месте регистрации, о браке или детях. Эту информацию можно получить только с согласия гражданина. То есть, карта прикладывается к считывателю, вводится гражданином подтверждающий пин-код, и только тогда информация высвечивается на едином портале электронных услуг.

Обеспечить надежную защиту личных сведений – задача для всех IT-разработчиков. Ведь с 2020 года пошел рост кибератак на сайты и внутренние базы данных ведомств и предприятий страны.

«Те вещи, о которых мы говорим в рамках этого семинара, несут вызовы». Владимир Перцов о кибератаках на цифровую инфраструктуру – читайте здесь.

С 15 ноября вступит в силу закон о защите персональных данных. Это первый нормативно-правовой акт в Беларуси, который всецело посвящен теме интернет-безопасности. С этого же дня в стране зарегистрируют Национальный центр защиты персональных данных.