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Можно будет получить консультацию врача. Минздрав разрабатывает платформу с цифровыми историями болезней и онлайн-консультациями

04 ноября 2021 13:07
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Новости Беларуси. Минздрав разрабатывает единую платформу с цифровыми историями болезней и онлайн-консультациями, а в середине ноября в стране зарегистрируют Национальный центр защиты персональных данных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявили участники регионального форума «Государство. Бизнес. Граждане – регионы», который 4 ноября принимает Гродно.

Можно будет получить консультацию врача. Минздрав разрабатывает платформу с цифровыми историями болезней и онлайн-консультациями-1

В фокусе внимания – цифровые решения в различных сферах нашей жизни: от здравоохранения и образования до транспорта и коммуникаций. Например, было заявлено, что уже в 2021 году в Беларуси создадут опытный образец электрического грузового автомобиля с возможностью беспилотного использования. Речь шла и о реализации проекта «Умный город» на региональном уровне, а также о развитии электронного правительства, продвижении облачных технологий, расширении высокоскоростной передачи данных. Главное во всех проектах – защита персональной информации, ведь с прошлого года в стране фиксируется рост кибератак на цифровую инфраструктуру.

Можно будет получить консультацию врача. Минздрав разрабатывает платформу с цифровыми историями болезней и онлайн-консультациями-4

Борис Андросюк, заместитель министра здравоохранения Беларуси:
Сегодня разрабатывается центральная платформа, на базе которой будут работать все больницы, поликлиники нашей страны. Она будет включать в себя и электронный рецепт, который уже работает, она будет включать в себя электронную историю болезни, амбулаторную карту. То есть человек может зайти со своими персональными данными в свой рабочий кабинет на этой платформе и получить консультацию как врача, даже не только врача, а социального работника и так далее. Мы завязываем это все в единую систему для удобства и для оперативного решения.

«Те вещи, о которых мы говорим в рамках этого семинара, несут вызовы». Владимир Перцов о кибератаках на цифровую инфраструктуру – читайте далее.

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Борис Андросюк # Фотофакт

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