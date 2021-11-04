Можно будет получить консультацию врача. Минздрав разрабатывает платформу с цифровыми историями болезней и онлайн-консультациями

Новости Беларуси. Минздрав разрабатывает единую платформу с цифровыми историями болезней и онлайн-консультациями, а в середине ноября в стране зарегистрируют Национальный центр защиты персональных данных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявили участники регионального форума «Государство. Бизнес. Граждане – регионы», который 4 ноября принимает Гродно.

В фокусе внимания – цифровые решения в различных сферах нашей жизни: от здравоохранения и образования до транспорта и коммуникаций. Например, было заявлено, что уже в 2021 году в Беларуси создадут опытный образец электрического грузового автомобиля с возможностью беспилотного использования. Речь шла и о реализации проекта «Умный город» на региональном уровне, а также о развитии электронного правительства, продвижении облачных технологий, расширении высокоскоростной передачи данных. Главное во всех проектах – защита персональной информации, ведь с прошлого года в стране фиксируется рост кибератак на цифровую инфраструктуру.

Борис Андросюк, заместитель министра здравоохранения Беларуси:

Сегодня разрабатывается центральная платформа, на базе которой будут работать все больницы, поликлиники нашей страны. Она будет включать в себя и электронный рецепт, который уже работает, она будет включать в себя электронную историю болезни, амбулаторную карту. То есть человек может зайти со своими персональными данными в свой рабочий кабинет на этой платформе и получить консультацию как врача, даже не только врача, а социального работника и так далее. Мы завязываем это все в единую систему для удобства и для оперативного решения.