Новости по тегу #Олег Быцко

Машины с запасом хода в 100 километров сейчас проходят испытания. Экотранспорт будет курсировать между Минском и городами-спутниками.
Весь транспорт, который приобретается городом, оборудован самыми современными системами, которые на сегодня доступны.
За более чем полувековую историю «Белкоммунмаш» из небольшого предприятия по ремонту трамваев и троллейбусов превратился в одного из крупнейших поставщиков городского электрического транспорта на всем постсоветском пространстве.
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