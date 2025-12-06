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Новости по тегу #Олег Быцко

Будущее белорусского машиностроения – в 2026 году на пригородные маршруты выйдут первые электробусы
06 декабря 2025 18:32

Будущее белорусского машиностроения – в 2026 году на пригородные маршруты выйдут первые электробусы

Что делает наземный транспорт удобным? Узнали в «Белкоммунмаше»
28 апреля 2025 17:49

Что делает наземный транспорт удобным? Узнали в «Белкоммунмаше»

Аналогов нет – «Белкоммунмаш» разрабатывает новые модели техники
29 ноября 2024 17:29

Аналогов нет – «Белкоммунмаш» разрабатывает новые модели техники

Как в Беларуси производят электрогрузовики? Рассказываем о технологиях и характеристиках транспорта
23 мая 2024 16:51

Как в Беларуси производят электрогрузовики? Рассказываем о технологиях и характеристиках транспорта

Новые низкопольные трамваи появятся на дорогах Минска в 2024 году
05 апреля 2024 14:14

Новые низкопольные трамваи появятся на дорогах Минска в 2024 году

«Соотношение цены и качества». В какие страны экспортируют белорусские автобусы и трамваи?
04 апреля 2024 16:03

«Соотношение цены и качества». В какие страны экспортируют белорусские автобусы и трамваи?

«Как «айфон», только на колёсах». С чего начиналось производство белорусского транспорта и чем уникален наш трамвай?
04 апреля 2024 16:03

«Как «айфон», только на колёсах». С чего начиналось производство белорусского транспорта и чем уникален наш трамвай?

Российско-белорусский грузовик на водороде выпустят в 2024-м
12 ноября 2023 17:33

Российско-белорусский грузовик на водороде выпустят в 2024-м

Лукашенко: «Попытка Запада была обречена на провал!» Чего достигли Беларусь и Россия в экономике?
12 июня 2023 18:38

Лукашенко: «Попытка Запада была обречена на провал!» Чего достигли Беларусь и Россия в экономике?

Надежда Лазаревич: Россия выделяет ресурсы для модернизации наших крупнейших предприятий
19 февраля 2023 19:03

Надежда Лазаревич: Россия выделяет ресурсы для модернизации наших крупнейших предприятий

Уход западных брендов освободил товарные полки. Как будет выглядеть дальнейшая кооперация Беларуси и России?
19 февраля 2023 18:59

Уход западных брендов освободил товарные полки. Как будет выглядеть дальнейшая кооперация Беларуси и России?

Создание авиарейса Ульновск-Минск и экологичный электрогрузовик. Чем запомнился Международный форум экономического сотрудничества?
11 сентября 2022 19:15

Создание авиарейса Ульновск-Минск и экологичный электрогрузовик. Чем запомнился Международный форум экономического сотрудничества?