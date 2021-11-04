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Иван Крупко: чтобы обеспечить в полном объёме производство льнотресты, в областях идёт отвод земли

04 ноября 2021 17:56
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Новости Беларуси. Стратегию развития льняной отрасли обсудят в правительстве до конца 2021 года. 4 ноября такими планами поделился вице-премьер Александр Субботин во время посещения Ляховичского льнозавода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Иван Крупко: чтобы обеспечить в полном объёме производство льнотресты, в областях идёт отвод земли-1

Не каждая земля пригодна для возделывания льна, в Беларуси таких всего 28 %. Ляховичский район наряду с Дубровенским один из «самых льняных» в стране. Местному заводу повезло: собственных площадей под посевы – больше 2 000 гектаров. Учитывая, что льну нужен севооборот, помогают и соседние хозяйства. Применить такой опыт планируют и в остальных регионах.  

Иван Крупко: чтобы обеспечить в полном объёме производство льнотресты, в областях идёт отвод земли-4

Иван Крупко, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:  
В остальных областях идет отвод земли. Это дает гарантию каждому льнокомбинату иметь свой участок земли под те линии, которые сегодня есть на предприятии, чтобы обеспечить в полном объеме производство льнотресты.  

# Сельское хозяйство # общество # Иван Крупко # Яна Шипко # Александр Субботин # Фотофакт

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