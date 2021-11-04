«Те вещи, о которых мы говорим в рамках этого семинара, несут вызовы». Владимир Перцов о кибератаках на цифровую инфраструктуру

Владимир Перцов, министр информации Беларуси:

Мы прекрасно себе представляем, что вместе с комфортом, удобством, совершенно другой скоростью жизни, скоростью получения информации, вот те вещи, о которых мы говорим в рамках этого семинара, несут вызовы. Когда те сведения, которые, может быть, не хотелось бы распространять, становятся доступны тем, кому они доступны, и тем, кто ими может пользоваться в каких-то коварных, не всегда с точки зрения финансов, целей. Это и манипуляция, и угрозы. И вот эти правила игры сейчас вырабатываются.