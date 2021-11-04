«Те вещи, о которых мы говорим в рамках этого семинара, несут вызовы». Владимир Перцов о кибератаках на цифровую инфраструктуру

Новости Беларуси. Минздрав разрабатывает единую платформу с цифровыми историями болезней и онлайн-консультациями, а в середине ноября в стране зарегистрируют Национальный центр защиты персональных данных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявили участники регионального форума «Государство. Бизнес. Граждане – регионы», который 4 ноября принимает Гродно.
Владимир Перцов, министр информации Беларуси:
Мы прекрасно себе представляем, что вместе с комфортом, удобством, совершенно другой скоростью жизни, скоростью получения информации, вот те вещи, о которых мы говорим в рамках этого семинара, несут вызовы. Когда те сведения, которые, может быть, не хотелось бы распространять, становятся доступны тем, кому они доступны, и тем, кто ими может пользоваться в каких-то коварных, не всегда с точки зрения финансов, целей. Это и манипуляция, и угрозы. И вот эти правила игры сейчас вырабатываются.
Спикерами выступили руководители государственных структур и организаций, представители IT-компаний, банков, бизнеса и учебных заведений. Цель форума – создать диалоговую площадку для обсуждения вопросов защиты информации, в том числе персональных данных, а также реализовать IT-проекты.
Можно будет получить консультацию врача. Минздрав разрабатывает платформу с цифровыми историями болезней и онлайн-консультациями – подробности здесь.