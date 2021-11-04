Это потребность дня. На форуме в Гродно эксперты рассказали о цифровизации школ

Новости Беларуси. В Гродно 4 ноября состоялся региональный форум «Государство. Бизнес. Граждане – регионы». Особый акцент – на образование и здравоохранение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Можно будет получить консультацию врача. Минздрав разрабатывает платформу с цифровыми историями болезней и онлайн-консультациями – читайте здесь. Сегодня, 4 ноября, в условиях пандемии коронавируса актуальна тема электронного рецепта. К этому сервису уже подключились больше 600 поликлиник и больниц и свыше 3 000 аптек, в том числе частных. Рецепт электронного формата востребован, за 2021 год его выписали больше 7 миллионов раз. Есть спрос на медицину онлайн, поэтому проект расширят. «Умный город» и электронное правительство. Над какими еще цифровыми решениями работают белорусские айтишники – читайте здесь.

А вот цифровизация в школах, колледжах и вузах – это и вовсе потребность дня. Дети привыкли усваивать информацию с применением современных технологий, а родителям проще следить за успеваемостью ребенка по электронному дневнику. Есть и другие проекты, в том числе экспериментальные. Теперь же в Беларуси создают республиканскую информационно-образовательную среду.