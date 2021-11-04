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Это потребность дня. На форуме в Гродно эксперты рассказали о цифровизации школ

04 ноября 2021 17:54
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Новости Беларуси. В Гродно 4 ноября состоялся региональный форум «Государство. Бизнес. Граждане – регионы». Особый акцент – на образование и здравоохранение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Это потребность дня. На форуме в Гродно эксперты рассказали о цифровизации школ-1

Можно будет получить консультацию врача. Минздрав разрабатывает платформу с цифровыми историями болезней и онлайн-консультациями – читайте здесь.  

Сегодня, 4 ноября, в условиях пандемии коронавируса актуальна тема электронного рецепта. К этому сервису уже подключились больше 600 поликлиник и больниц и свыше 3 000 аптек, в том числе частных. Рецепт электронного формата востребован, за 2021 год его выписали больше 7 миллионов раз. Есть спрос на медицину онлайн, поэтому проект расширят.  

«Умный город» и электронное правительство. Над какими еще цифровыми решениями работают белорусские айтишники – читайте здесь.   

Это потребность дня. На форуме в Гродно эксперты рассказали о цифровизации школ-4

А вот цифровизация в школах, колледжах и вузах – это и вовсе потребность дня. Дети привыкли усваивать информацию с применением современных технологий, а родителям проще следить за успеваемостью ребенка по электронному дневнику. Есть и другие проекты, в том числе экспериментальные. Теперь же в Беларуси создают республиканскую информационно-образовательную среду.  

Это потребность дня. На форуме в Гродно эксперты рассказали о цифровизации школ-7

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:  
Должны объединить все этапы тех проектов, которые работают в экспериментальном плане: электронная школа и прочее, создание регистра обучающихся, создание всех информационных платформ, которые необходимы для системы образования, включая и образовательные ресурсы, которые сегодня используются.  

«Белкоммунмаш» до конца 2021 года покажет грузовой электромобиль с беспилотным управлением – читайте здесь.  

# Образование в Беларуси # общество # Галина Буро # Олег Быцко # Павел Лис # Борис Андросюк # Игорь Карпенко # Владимир Перцов # Фотофакт

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