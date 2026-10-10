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Новости по тегу #It-технологии

К ИИ нужно применять принципы Устава ООН – Стабилито
10 октября 2026 14:14

К ИИ нужно применять принципы Устава ООН – Стабилито

ИИ от Anthropic отправил ложное сообщение об убийстве в полицию США
10 октября 2026 09:01

ИИ от Anthropic отправил ложное сообщение об убийстве в полицию США

Трамп считает «надувательством» заявления об угрозе человечеству со стороны ИИ
15 сентября 2026 10:45

Трамп считает «надувательством» заявления об угрозе человечеству со стороны ИИ

У Wildberries появился собственный мессенджер WB Chat
26 августа 2026 13:49

У Wildberries появился собственный мессенджер WB Chat

В Беларуси готовят поправки об использовании ИИ в закон о защите персональных данных
06 августа 2026 17:11

В Беларуси готовят поправки об использовании ИИ в закон о защите персональных данных

ИИ-агент на основе GPT самовольно совершил кибератаку на Hugging Face
22 июля 2026 11:12

ИИ-агент на основе GPT самовольно совершил кибератаку на Hugging Face

Первый в мире бой человекоподобных роботов по правилам ММА провели в Китае
17 июля 2026 13:38

Первый в мире бой человекоподобных роботов по правилам ММА провели в Китае

Цифровой апгрейд белорусской медицины! Обзор новейших IT-решений
14 июня 2026 16:58

Цифровой апгрейд белорусской медицины! Обзор новейших IT-решений

Лукашенко рассказал о внедрении ИИ в реальный сектор экономики Беларуси
28 мая 2026 17:18

Лукашенко рассказал о внедрении ИИ в реальный сектор экономики Беларуси

В Беларуси внедрят российский аналог Starlink
20 мая 2026 10:46

В Беларуси внедрят российский аналог Starlink

В Беларуси утвердили правила работы криптобанков с токенов
12 мая 2026 14:10

В Беларуси утвердили правила работы криптобанков с токенов

Как работает единая цифровая система? Трансформацию здравоохранения обсудили в Гомеле
15 апреля 2026 17:05

Как работает единая цифровая система? Трансформацию здравоохранения обсудили в Гомеле