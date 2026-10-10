Новости по тегу #It-технологии

Общие представления о ценностях и этике, закрепленные в уставе ООН и Всеобщей декларации прав человека, должны распространяться и на ИИ, считает Франческо Стабилито.
ИИ Anthropic обратился в полицию с выдуманной информацией об убийстве.
Американский лидер указал, что высказывания об ИИ «еще более дикие», чем утверждения о якобы имевших место попытках вмешательства России в выборы президента США 2016 года.
Приложение доступно в режиме бета-тестирования.
В Беларуси готовят изменения в закон «О защите персональных данных», которые напрямую коснутся применения искусственного интеллекта.
OpenAI информировала, что 2 ИИ-модели «сбежали» в Сеть для поиска правильного ответа во время экспериментов.
Поединок прошел в Шэньчжэне.
Наши врачи уже делегируют искусственному интеллекту и другим высоким технологиям часть своего функционала. Пускают умных помощников в операционные и лаборатории, вверяют им документооборот, а в будущем хотят, чтобы ИИ разобрался с хроническими проблемами – очередями и талончиками.
«В реальном секторе, там, где это оправдано, искусственный интеллект становится частью производства».
Российская космическая компания и национальный спутниковый оператор Республики Беларусь заключили соглашение.
Положение определяет виды операций с токенами и перечень цифровых активов, с которыми смогут работать криптобанки. Разрешены 11 операций, включая криптовклады, займы, стейкинг, залог, хранение и переводы токенов.
Врач в любой точке страны, имея доступ к единой карте, видит полную историю болезни человека. Это минимизирует риск ошибок и дублирование анализов. А пациент, в свою очередь, экономит время.
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