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«Умный город» и электронное правительство. Над какими ещё цифровыми решениями работают белорусские айтишники?

04 ноября 2021 17:51
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Новости Беларуси. В Гродно 4 ноября состоялся региональный форум «Государство. Бизнес. Граждане – регионы». В фокусе внимания – цифровые решения в различных сферах: от здравоохранения и образования до транспорта и коммуникаций. А также вопросы онлайн-безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Умный город» и электронное правительство. Над какими ещё цифровыми решениями работают белорусские айтишники?-1

Представители госструктур и организаций обсуждают проекты с бизнесменами, банкирами, учеными и IT-специалистами – это и есть новая реальность. Цифровые решения дают больше возможностей.  

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«Умный город» и электронное правительство. Над какими ещё цифровыми решениями работают белорусские айтишники?-4

Айтишники добавляют – уже создан проект целого «Умного города». Обсуждают его реализацию на региональном уровне, а еще развивают электронное правительство Беларуси, которое помогает удобной коммуникацию между гражданами и государством. А то ли еще будет: облачные технологии, 4 и 5G, LoT и Smart-решения.  

«Умный город» и электронное правительство. Над какими ещё цифровыми решениями работают белорусские айтишники?-7

Павел Лис, генеральный директор IT-компании:  
Мы, представители частного IT-бизнеса, от этого форума видим основной целью укрепление взаимодействия частно-государственного партнерства. Хотели бы рассказать свой опыт взаимодействия: и международный, и белорусский, и показать, что сегодня мы являемся в Беларуси, и белорусские технологии, и белорусские подходы являются довольно современными, актуальными. И самое важное, что все эти направления, все эти инициативы должны решить – это упростить взаимодействие государства и граждан с помощью цифровых технологий.  

# It-технологии # общество # Галина Буро # Олег Быцко # Павел Лис # Борис Андросюк # Игорь Карпенко # Владимир Перцов # Фотофакт

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