«Умный город» и электронное правительство. Над какими ещё цифровыми решениями работают белорусские айтишники?

Новости Беларуси. В Гродно 4 ноября состоялся региональный форум «Государство. Бизнес. Граждане – регионы». В фокусе внимания – цифровые решения в различных сферах: от здравоохранения и образования до транспорта и коммуникаций. А также вопросы онлайн-безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители госструктур и организаций обсуждают проекты с бизнесменами, банкирами, учеными и IT-специалистами – это и есть новая реальность. Цифровые решения дают больше возможностей. «Белкоммунмаш» до конца 2021 года покажет грузовой электромобиль с беспилотным управлением – читайте здесь.

Айтишники добавляют – уже создан проект целого «Умного города». Обсуждают его реализацию на региональном уровне, а еще развивают электронное правительство Беларуси, которое помогает удобной коммуникацию между гражданами и государством. А то ли еще будет: облачные технологии, 4 и 5G, LoT и Smart-решения.