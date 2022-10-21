«Зачем меня объявлять, я здесь». СБУ разыскивает Лукашенко – что ответил Президент?

Новости Беларуси. Танки, беспилотники и медкомплекты. Чем может похвастаться отечественный военпром, а где еще нужно подтянуться – тема дня на Обуз-Лесновском полигоне под Барановичами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рабочая поездка Александра Лукашенко в Брестскую область как нельзя лучше отражает актуальность темы безопасности. Когда вокруг неспокойно, да еще и информационные пули не перестают свистеть, в своих силах нужно быть уверенными.

Алена Сырова, политический обозреватель:

А вообще, из личных ощущений, все пережитое за последние три года белорусами показало, как важно говорить как есть. Возможно, в этом понимании и есть сила белорусского государства? Определенно, это отличительная черта белорусского Президента. Его часто критикуют за излишнюю открытость и прямоту высказываний, даже когда можно было бы схитрить и сгладить. Но как известно, сила в правде. Даже когда просят прокомментировать информационный вброс. Ведь это не что иное, как проверка реакции. Что ж, она такая. Однозначная.

Ксения Лебедева, корреспондент Белтелерадиокомпании:

СБУ вчера просто устроило цирк – объявило вас в розыск.