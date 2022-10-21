«Зачем меня объявлять, я здесь». СБУ разыскивает Лукашенко – что ответил Президент?
Новости Беларуси. Танки, беспилотники и медкомплекты. Чем может похвастаться отечественный военпром, а где еще нужно подтянуться – тема дня на Обуз-Лесновском полигоне под Барановичами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рабочая поездка Александра Лукашенко в Брестскую область как нельзя лучше отражает актуальность темы безопасности. Когда вокруг неспокойно, да еще и информационные пули не перестают свистеть, в своих силах нужно быть уверенными.
Алена Сырова, политический обозреватель:
А вообще, из личных ощущений, все пережитое за последние три года белорусами показало, как важно говорить как есть. Возможно, в этом понимании и есть сила белорусского государства? Определенно, это отличительная черта белорусского Президента. Его часто критикуют за излишнюю открытость и прямоту высказываний, даже когда можно было бы схитрить и сгладить. Но как известно, сила в правде. Даже когда просят прокомментировать информационный вброс. Ведь это не что иное, как проверка реакции. Что ж, она такая. Однозначная.
Ксения Лебедева, корреспондент Белтелерадиокомпании:
СБУ вчера просто устроило цирк – объявило вас в розыск.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Меня? Зачем меня объявлять, я здесь. Если надо СБУ, пусть приедут сюда. Должен приоткрыть секрет: это же СБУ два дня назад попросила о встрече наших специалистов. Я сказал: хорошо, давайте встречаться, какие вопросы? Все можно ляпать языком, но жизнь иногда развивается вне публичной плоскости. Я даже не знаю, что тут можно сказать.
– Эмоции идут очень активно, но официально они нигде ничего не сообщают.
– А кто тебе официально подтвердит? Надо сначала вбросить, ты знаешь, посмотреть реакцию. Я вам сказал, реакция моя первоначальная такая.
К слову о доверии и инсайдах. Когда глава государства уехал, журналисты расположились в импровизированном пресс-центре в военной палатке прямо у полигона. Прозвучали характерные взрывы и выстрелы. Как оказалось после, это военные продолжили отработку отдельных элементов, но никто из присутствующих даже не шелохнулся. И это все, что нужно знать о текущем положении дел и настрое белорусов.
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