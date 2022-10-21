Лукашенко о вооружении нашей армии: «Без ноги солдата, БТР, танков, бронетехники победы никакой не будет»

Новости Беларуси. Танки, беспилотники и медкомплекты. Чем может похвастаться отечественный военпром, а где еще нужно подтянуться – тема дня на Обуз-Лесновском полигоне под Барановичами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рабочая поездка Александра Лукашенко в Брестскую область как нельзя лучше отражает актуальность темы безопасности. Когда вокруг неспокойно, да еще и информационные пули не перестают свистеть, в своих силах нужно быть уверенными. В продолжение темы безопасности и поддержания обороноспособности – вопрос о смене тактики.

Как показывают боевые действия сейчас в Украине, наиболее эффективным не всегда является самое новое и дорогое оружие. А лучше именно то, которое приспособлено к условиям, местности и уровню компетенции личного состава. Что лежит в основе белорусского подхода к оснащению войск сегодня?