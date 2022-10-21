Лукашенко о вооружении нашей армии: «Без ноги солдата, БТР, танков, бронетехники победы никакой не будет»

Новости Беларуси. Танки, беспилотники и медкомплекты. Чем может похвастаться отечественный военпром, а где еще нужно подтянуться – тема дня на Обуз-Лесновском полигоне под Барановичами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рабочая поездка Александра Лукашенко в Брестскую область как нельзя лучше отражает актуальность темы безопасности. Когда вокруг неспокойно, да еще и информационные пули не перестают свистеть, в своих силах нужно быть уверенными.
В продолжение темы безопасности и поддержания обороноспособности – вопрос о смене тактики.
Как показывают боевые действия сейчас в Украине, наиболее эффективным не всегда является самое новое и дорогое оружие. А лучше именно то, которое приспособлено к условиям, местности и уровню компетенции личного состава. Что лежит в основе белорусского подхода к оснащению войск сегодня?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы четвертый или пятый раз подходим к модернизации нашей армии. В том числе и вооружения этой армии прежде всего. Мы как раз обсуждали пути модернизации наших Вооруженных Сил. И там были заоблачные планы, я признаю это, – военные выкатили там план этот до 2030 года на миллиарды долларов. Когда началась специальная военная операция в Украине, а я это не скрывал, я везде об этом говорю, что уроки, уроки, уроки. Мы должны видеть, делать соответствующие выводы. Сегодня мы поняли, что никакой победы в нашей лесисто-болотистой местности, как военные говорят… А север Украины до Киева сейчас – примерно, как в Беларуси, у нас немножко сложнее даже. Вот без ноги солдата, БТР, танков, бронетехники и прочего победы никакой не будет. Да и защищаться эта техника годится. Более того, сами военнослужащие говорят о том – Т-72. Ребята хотят, чтобы было просто и надежно. А всякие навороты они хороши, но до поры до времени.