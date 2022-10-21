«Сейчас показало – незаменимая штука». Зачем Беларуси китайский беспилотник, рассказал министр обороны

Новости Беларуси. Танки, беспилотники и медкомплекты. Чем может похвастаться отечественный военпром, а где еще нужно подтянуться – тема дня на Обуз-Лесновском полигоне под Барановичами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рабочая поездка Александра Лукашенко в Брестскую область как нельзя лучше отражает актуальность темы безопасности. Когда вокруг неспокойно, да еще и информационные пули не перестают свистеть, в своих силах нужно быть уверенными.

Вашему вниманию – абсолютный мастхэв на сегодня для силовиков любой страны мира – беспилотники для сбора информации о любом объекте на земле. Мы научились их производить, вот белорусские образцы, но этот тот случай, когда рациональнее закупать со стороны. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это кто производит?