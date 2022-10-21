«Сейчас показало – незаменимая штука». Зачем Беларуси китайский беспилотник, рассказал министр обороны
Новости Беларуси. Танки, беспилотники и медкомплекты. Чем может похвастаться отечественный военпром, а где еще нужно подтянуться – тема дня на Обуз-Лесновском полигоне под Барановичами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рабочая поездка Александра Лукашенко в Брестскую область как нельзя лучше отражает актуальность темы безопасности. Когда вокруг неспокойно, да еще и информационные пули не перестают свистеть, в своих силах нужно быть уверенными.
Вашему вниманию – абсолютный мастхэв на сегодня для силовиков любой страны мира – беспилотники для сбора информации о любом объекте на земле. Мы научились их производить, вот белорусские образцы, но этот тот случай, когда рациональнее закупать со стороны.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это кто производит?
Дмитрий Пантус, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси:
Китайское производство.
– А наше, нам не надо такой?
– У них просто массовый поток, сотни тысяч.
– То есть дешевле?
– Он дешевле, мы просто потеряем время и средства на организацию производства. Поэтому мы немножко заняли другие ниши. Ниш очень много.
– Но это востребовано?
Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Тактическая дальность применения – до 5 километров. Это вот командир, мы их освоили.
– Ну понятно. Видит с воздуха, какие сосредоточены против тебя силы.
– Так точно. На марше, в районе расположения, при применении огневых средств тактической дальности, это сейчас показало – незаменимая штука.
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