Десяток машин могут полностью закрыть нашу южную границу. О какой технике говорил Лукашенко на полигоне под Барановичами?

Новости Беларуси. Танки, беспилотники и медкомплекты. Чем может похвастаться отечественный военпром, а где еще нужно подтянуться – тема дня на Обуз-Лесновском полигоне под Барановичами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рабочая поездка Александра Лукашенко в Брестскую область как нельзя лучше отражает актуальность темы безопасности. Когда вокруг неспокойно, да еще и информационные пули не перестают свистеть, в своих силах нужно быть уверенными.

Несмотря на то, что многие характеристики и возможности применения обсуждали без лишних ушей, даже из того, что публично можно сделать выводы – впечатлениями от увиденного Александр Лукашенко поделился.