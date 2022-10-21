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Десяток машин могут полностью закрыть нашу южную границу. О какой технике говорил Лукашенко на полигоне под Барановичами?

21 октября 2022 18:31
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Новости Беларуси. Танки, беспилотники и медкомплекты. Чем может похвастаться отечественный военпром, а где еще нужно подтянуться – тема дня на Обуз-Лесновском полигоне под Барановичами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рабочая поездка Александра Лукашенко в Брестскую область как нельзя лучше отражает актуальность темы безопасности. Когда вокруг неспокойно, да еще и информационные пули не перестают свистеть, в своих силах нужно быть уверенными.  

Несмотря на то, что многие характеристики и возможности применения обсуждали без лишних ушей, даже из того, что публично можно сделать выводы – впечатлениями от увиденного Александр Лукашенко поделился.  

Десяток машин могут полностью закрыть нашу южную границу. О какой технике говорил Лукашенко на полигоне под Барановичами?-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
У меня такие впечатления, наверное, как и у вас. А если в общем говорить, то, наверное, мы больше защищены, нежели сегодня уровень наш, который мы достигли для нанесения удара. Это соответствующие беспилотники не ракетного типа, это более простые, которые нужны сегодня солдату в бою. Но это одна тема. А вторая тема – защита. Здесь мы, конечно, лидеры в мире. И это не менее важно, чем иметь такие беспилотники, которые могут наносить удары по определенным целям. Десяток вот таких зеленых машин могут полностью закрыть южную границу нашей страны с Украиной от беспилотников.  

Десяток машин могут полностью закрыть нашу южную границу. О какой технике говорил Лукашенко на полигоне под Барановичами?-4

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# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

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