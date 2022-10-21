Лукашенко: очень обеспокоена Европа, чтобы не началась Третья мировая. Она начнётся, если только будет применено ядерное оружие

Новости Беларуси. Танки, беспилотники и медкомплекты. Чем может похвастаться отечественный военпром, а где еще нужно подтянуться – тема дня на Обуз-Лесновском полигоне под Барановичами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рабочая поездка Александра Лукашенко в Брестскую область как нельзя лучше отражает актуальность темы безопасности. Когда вокруг неспокойно, да еще и информационные пули не перестают свистеть, в своих силах нужно быть уверенными.

И, что называется, о наболевшем – тайная мобилизация. Кажется, уже говорено-переговорено, не веришь – пойди да проверь. Но запрос и ныне там. Что до сборов и проверки боеготовности, людей, которые ценят свою жизнь и любят свой дом, убеждать в необходимости обладать навыками его защищать не надо. Лукашенко: вот какая у нас мобилизация – позвали в военкомат, посмотрели – иди работай! Подробности здесь.