Лукашенко: очень обеспокоена Европа, чтобы не началась Третья мировая. Она начнётся, если только будет применено ядерное оружие
Новости Беларуси. Танки, беспилотники и медкомплекты. Чем может похвастаться отечественный военпром, а где еще нужно подтянуться – тема дня на Обуз-Лесновском полигоне под Барановичами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рабочая поездка Александра Лукашенко в Брестскую область как нельзя лучше отражает актуальность темы безопасности. Когда вокруг неспокойно, да еще и информационные пули не перестают свистеть, в своих силах нужно быть уверенными.
И, что называется, о наболевшем – тайная мобилизация. Кажется, уже говорено-переговорено, не веришь – пойди да проверь. Но запрос и ныне там. Что до сборов и проверки боеготовности, людей, которые ценят свою жизнь и любят свой дом, убеждать в необходимости обладать навыками его защищать не надо.
Лукашенко: вот какая у нас мобилизация – позвали в военкомат, посмотрели – иди работай! Подробности здесь.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Очень обеспокоена сегодня Европа прежде всего (я это знаю точно), чтобы, не дай бог, не началась Третья мировая. Она начнется, если только, не дай бог, будет применено ядерное оружие. Хотя это тоже не факт. Оружие оружию рознь. Но не дай бог, конечно. Это будет совершенно иная картинка.