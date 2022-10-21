Лукашенко: национальная идея – это то краткое, что тебя должно захватить сразу. Глянул, рот раскрыл и дышать не можешь

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Национальная идея – это то краткое, компактное, что тебя должно захватить сразу. Вот глянул, рот раскрыл и дышать не можешь. Может, я ошибаюсь. Это моя точка зрения. Но я пока такой идеи не вижу. Эту идеологию нельзя придумать. Она должна вызреть. Мы должны созреть для этой глобальной… Это на большую-большую перспективу. Для детей, внуков. Идея. Мы ее не выкристаллизовали, если можно так сказать, эту национальную идею. Я за этим очень внимательно наблюдаю, я пока не вижу. Поэтому хотелось бы, чтобы побыстрее, но здесь время не подстегнешь, не подгонишь.

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