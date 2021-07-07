Зачем ехать в агроусадьбу, если есть дача? Рассказываем про спрос на этот вид отдыха в Беларуси
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Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Сколько у нас в стране агроусадеб и насколько они востребованы?
Ирина Воронович, директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:
Мы не зациклились, это превосходный альтернативный вариант той ситуации, которая сегодня складывается. И если мы посмотрим статистику, что в 2006 году было около 40 агроусадеб, сегодня – около 3000. Мы можем понимать, что, какая бы ситуация ни складывалась в мире, агроусадьбы пользуются спросом. И действительно это очень альтернативный вариант, когда ты можешь с семьей, друзьями провести время за городом. Но даже те, кто проживают, например, в сельской местности, могут поехать в другую агроусадьбу, потому что у нас в республике все агроусадьбы отличаются, имеют свой колорит, изюминку. Наверное, это самое главное. Страны-соседи у нас просят как раз таки поделиться опытом, потому что мы в этом плане очень сильно продвинулись.
Я всегда говорю, что агроэкотуризм сегодня в нашей стране – бренд, и я об этом говорю смело. Потому что усилиями людей, которые уехали из города, оставили свои квартиры и уехали жить на природу, посвятили себя этой жизни, это действительно достойно.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Вы упомянули, что все-таки это отдых для горожан. А если люди уже живут в сельской местности? Или у меня, например, есть дача, мангал, бассейн. Если удачно купили дачу, то еще вид на какой-то водоем. С какой целью я должна приехать в агроусадьбу, еще и заплатить за это деньги, если я могу просто приехать в деревню к бабушке или на собственную дачу?
Ирина Воронович:
Вот чувствуется, что вы в агроусадьбе еще, наверное, не были. Потому что агроусадьба – это не совсем дача, это совершенно другое. Это спектр современных условий, которые хозяин предоставляет для туриста. И неважно, где ты проживаешь, в городе или в сельской местности. Это те условия, которые предоставляет гостиница в каком-то другом месте. Наши агроусадьбы – это уже и кластерные системы. Если ты проживаешь в одной агроусадьбе, там, например, хлебопечение, в другой вокруг меда все закрутилось.