Зачем ехать в агроусадьбу, если есть дача? Рассказываем про спрос на этот вид отдыха в Беларуси

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Сколько у нас в стране агроусадеб и насколько они востребованы?

Ирина Воронович, директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:

Мы не зациклились, это превосходный альтернативный вариант той ситуации, которая сегодня складывается. И если мы посмотрим статистику, что в 2006 году было около 40 агроусадеб, сегодня – около 3000. Мы можем понимать, что, какая бы ситуация ни складывалась в мире, агроусадьбы пользуются спросом. И действительно это очень альтернативный вариант, когда ты можешь с семьей, друзьями провести время за городом. Но даже те, кто проживают, например, в сельской местности, могут поехать в другую агроусадьбу, потому что у нас в республике все агроусадьбы отличаются, имеют свой колорит, изюминку. Наверное, это самое главное. Страны-соседи у нас просят как раз таки поделиться опытом, потому что мы в этом плане очень сильно продвинулись. Я всегда говорю, что агроэкотуризм сегодня в нашей стране – бренд, и я об этом говорю смело. Потому что усилиями людей, которые уехали из города, оставили свои квартиры и уехали жить на природу, посвятили себя этой жизни, это действительно достойно.