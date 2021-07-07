Прямой эфир

Зачем ехать в агроусадьбу, если есть дача? Рассказываем про спрос на этот вид отдыха в Беларуси

07 июля 2021 18:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Сколько у нас в стране агроусадеб и насколько они востребованы?

Зачем ехать в агроусадьбу, если есть дача? Рассказываем про спрос на этот вид отдыха в Беларуси-1

Ирина Воронович, директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:
Мы не зациклились, это превосходный альтернативный вариант той ситуации, которая сегодня складывается. И если мы посмотрим статистику, что в 2006 году было около 40 агроусадеб, сегодня – около 3000. Мы можем понимать, что, какая бы ситуация ни складывалась в мире, агроусадьбы пользуются спросом. И действительно это очень альтернативный вариант, когда ты можешь с семьей, друзьями провести время за городом. Но даже те, кто проживают, например, в сельской местности, могут поехать в другую агроусадьбу, потому что у нас в республике все агроусадьбы отличаются, имеют свой колорит, изюминку. Наверное, это самое главное. Страны-соседи у нас просят как раз таки поделиться опытом, потому что мы в этом плане очень сильно продвинулись.

Я всегда говорю, что агроэкотуризм сегодня в нашей стране – бренд, и я об этом говорю смело. Потому что усилиями людей, которые уехали из города, оставили свои квартиры и уехали жить на природу, посвятили себя этой жизни, это действительно достойно.

Зачем ехать в агроусадьбу, если есть дача? Рассказываем про спрос на этот вид отдыха в Беларуси-4

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Вы упомянули, что все-таки это отдых для горожан. А если люди уже живут в сельской местности? Или у меня, например, есть дача, мангал, бассейн. Если удачно купили дачу, то еще вид на какой-то водоем. С какой целью я должна приехать в агроусадьбу, еще и заплатить за это деньги, если я могу просто приехать в деревню к бабушке или на собственную дачу?

Ирина Воронович:
Вот чувствуется, что вы в агроусадьбе еще, наверное, не были. Потому что агроусадьба – это не совсем дача, это совершенно другое. Это спектр современных условий, которые хозяин предоставляет для туриста. И неважно, где ты проживаешь, в городе или в сельской местности. Это те условия, которые предоставляет гостиница в каком-то другом месте. Наши агроусадьбы – это уже и кластерные системы. Если ты проживаешь в одной агроусадьбе, там, например, хлебопечение, в другой вокруг меда все закрутилось.

Зачем ехать в агроусадьбу, если есть дача? Рассказываем про спрос на этот вид отдыха в Беларуси-7

Читайте также:

Кто может купить путёвку со скидкой и почему в санатории надо отдыхать не менее 14 дней?

В апреле уже поздно. Когда нужно заказать путёвку, чтобы ребёнок уехал летом в лагерь?

«Не убил». Специалист о том, как коронавирус повлиял на внутренний туризм в Беларуси

# Туризм # общество # Ирина Воронович # Екатерина Забенько # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Николай Щёкин: «Коллективный Запад всегда был бесстыдный. Кровь инквизиции у них осталась»
07 июля 2021 17:54

Николай Щёкин: «Коллективный Запад всегда был бесстыдный. Кровь инквизиции у них осталась»

Кто может купить путёвку со скидкой и почему в санатории надо отдыхать не менее 14 дней?
07 июля 2021 17:27

Кто может купить путёвку со скидкой и почему в санатории надо отдыхать не менее 14 дней?

«Думали, что коричневая чума – это уже история». Андрей Швед об уголовном деле по факту геноцида белорусов во время ВОВ
07 июля 2021 17:24

«Думали, что коричневая чума – это уже история». Андрей Швед об уголовном деле по факту геноцида белорусов во время ВОВ