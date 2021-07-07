Николай Щёкин: «Коллективный Запад всегда был бесстыдный. Кровь инквизиции у них осталась»

Новости Беларуси. В гостях программы «Тайные пружины политики» философ, политолог Николай Щекин.
Новости Беларуси. В гостях программы «Тайные пружины политики» философ, политолог Николай Щекин.
Григорий Азаренок, СТВ:
Каждый день санкции новые, давление, какие-то заявления, какие-то шаги безумные. То какое-то дипломатическое представительство им дадут, то еще какую-то гадость сделают. Что это?
Николай Щекин, философ, политолог:
Вы знаете, создается устойчивое впечатление, что просто раскручивается механизм санкционной карусели. Это работа на изматывание Беларуси, прежде всего экономически. Это такая инверсионная модель, когда методики вроде бы одни и те же, но каждый день бить по какой-то сфере. Сегодня по экономике, завтра – по спорту. И каждый день по чем-то, по какой-то системе. Поэтому в этом смысле нас изматывают и делают все возможное, чтобы мы обессилели. Но здесь изматывание идет не только в экономической сфере. Здесь идет изматывание психологическое. Сегодня премьер-министр Литвы объявила о том, что на границе с Беларусью будут строить высокую стену. Но мы уже видели стену Яценюка.
Григорий Азаренок:
Да, пускай зовут великого инженера.
Николай Щекин:
Я больше скажу. Как раз вот это то, о чем объявила премьер-министр Литвы, это говорит о бессилии Запада. Они больше ничего же не умеют делать.
Григорий Азаренок:
Они жалкие, смешные. Я не понимаю, что это. Какой-то там статус, наделили эту нашу беглую кухарку. Это что такое?
Николай Щекин:
Это от комплекса неполноценности. Они умеют либо нападать…
Григорий Азаренок:
Я говорю, бордель ей с шестом поставьте – эстетичнее будет хотя бы.
Николай Щекин:
Либо ставить стену.
Григорий Азаренок:
Вчера была раскрыта переписка польских высших лиц государства. Вот это просто феномен какой-то страшный. То есть они в открытую готовили здесь захват, интервенцию, переворот.
Николай Щекин:
Помните, глава государства говорил о том, что мы много еще что узнаем. Вот глава государства немножко сдержал всю ситуацию, и мы сейчас наблюдаем все эти гнойники. Они вскрываются. И в Польше, и в Прибалтике. Вскрылось что? Как оказывается, в 20-х числах прошлого августа Моравецкий, премьер-министр Польши, уже готовил свою речь либо, как он там назвал в переписке, обращение к белорусскому народу. О чем это говорит? Это говорит о том, что они думали… Расчет был простой. За 10-15 дней свергнуть Лукашенко, Президента законноизбранного, привести в определенный хаос гражданское общество. Тут выходит сам премьер-министр Моравецкий, делает обращение и после этого вводит войска. Схема простая.
Григорий Азаренок:
И тогда, мы помним, учения натовские, наступательные натовские учения проводились именно в тот момент, и до 40 тысяч, по-моему, было сосредоточено.
Николай Щекин:
И вы помните, когда глава государства к западным границам сам поехал посмотреть дислокацию.
Григорий Азаренок:
В полную боевую готовность привели Вооруженные Силы.
Николай Щекин:
Теперь-то, я обращаюсь к гражданам, вы понимаете, что нам грозило? И почему Президент приводил в полную боевую готовность наш западный округ? Теперь-то мы видим, что творилось там и на что они были способны. Остановили это – остановили. С поддержкой в том числе России, конечно. А кто сказал, что этого не будет во второй раз?
Григорий Азаренок:
Есть одна черта у Запада, которой нельзя не отдать должное – они никогда не принимают своих поражений. Они никогда не смирятся с тем, что они проигрывают.
Николай Щекин:
Давайте так. Коллективный Запад всегда был бесстыдный. Кровь инквизиции у них осталась. Они действуют изуверскими методами, действуют на уничтожение. То, что сделали с Югославией… Ведь Югославия – это символ разрушения международного права. Его нет сейчас, вот о чем речь.
Григорий Азаренок:
Американцы заявляют открыто, что есть правила. Это что такое – правила? Это в воровских законах правила. Правило – кто сильнее, тот и прав.
Николай Щекин:
Американцам надо было бы навести сначала порядок в своих Штатах, где вообще никто никому не подчиняется. Вы видите, что за последние несколько дней в Нью-Йорке сколько убитых человек, только в Нью-Йорке.
Григорий Азаренок:
И мы видим, к чему они довели Афганистан, что там сейчас происходит, и какая в мире вообще заварушка заворачивается.
Николай Щекин:
Это взращивание нового «Талибана», но на европейский манер.
Григорий Азаренок:
То есть Беларусь была бы концентратом всего: нелегальной миграции, наркотиков, трансплантации органов. Это была бы судьба Косово.
Николай Щекин:
Это была бы территория отчуждения. Это могло быть и хуже, чем Косово, потому что здесь очень важен религиозный фактор, нельзя его недооценивать. Вот теперь посмотрите, Президент поставил заслон, во-первых, миграционному хаосу.
Григорий Азаренок:
Он сказал: разбирайтесь с теми, кому вы принесли демократию, разбирайтесь сами.
Николай Щекин:
Вы разбомбили эти страны, они все сюда едут, а почему мы за свой счет должны здесь содержать? Пожалуйста, работайте с ними. Тем более, вы им обещали…
Григорий Азаренок:
Демократию, права человека. Они приехали к вам за правами человека.
Николай Щекин:
Пожалуйста, и платите им, и все остальное. Вот на этой тихановщине пора ставить точку. Во-первых, действительно по всем направлениям ее объявлять просто в розыск и чтобы под ней земля горела. Она-то, понимаем, кукла. Все, кто вокруг, это поддерживают.
Григорий Азаренок:
Вы правильно сказали как явление – тихановщина, то есть внутри страны. Президент правильно сказал, ну нет уже людей, которые бы верили там, на Окрестина, в какое-то насилие.
Николай Щекин:
Даже у тех, кто верил, вера пропала – они все увидели.
Григорий Азаренок:
Нет уже таких людей после всего того, что было сказано, показано. Все, кто по-прежнему придерживается вот этой идеологии и этого деструктива против государства, это уже все, это враги. Они не успокоятся уже никогда. С ними надо решать по-другому.
Николай Щекин:
У этих людей в глазах только доллары. И вот какой-то комплекс неполноценности, не позволяющий им что-ли себя реализовать либо на старости лет, либо по молодости. Вот что-то сделать такое, чтобы их запомнили. Это новые геростраты такие. Сожгли храм Артемиде Эфесской, и все на этом. Правда, это же не храм Артемиды Эфесской, это все-таки страна.