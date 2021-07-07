Николай Щёкин: «Коллективный Запад всегда был бесстыдный. Кровь инквизиции у них осталась»

Новости Беларуси. В гостях программы «Тайные пружины политики» философ, политолог Николай Щекин.

Григорий Азаренок, СТВ:

Каждый день санкции новые, давление, какие-то заявления, какие-то шаги безумные. То какое-то дипломатическое представительство им дадут, то еще какую-то гадость сделают. Что это? «Нас изматывают и делают все возможное, чтобы мы обессилели» Николай Щекин, философ, политолог:

Вы знаете, создается устойчивое впечатление, что просто раскручивается механизм санкционной карусели. Это работа на изматывание Беларуси, прежде всего экономически. Это такая инверсионная модель, когда методики вроде бы одни и те же, но каждый день бить по какой-то сфере. Сегодня по экономике, завтра – по спорту. И каждый день по чем-то, по какой-то системе. Поэтому в этом смысле нас изматывают и делают все возможное, чтобы мы обессилели. Но здесь изматывание идет не только в экономической сфере. Здесь идет изматывание психологическое. Сегодня премьер-министр Литвы объявила о том, что на границе с Беларусью будут строить высокую стену. Но мы уже видели стену Яценюка. Григорий Азаренок:

Да, пускай зовут великого инженера. Николай Щекин:

Я больше скажу. Как раз вот это то, о чем объявила премьер-министр Литвы, это говорит о бессилии Запада. Они больше ничего же не умеют делать.

Григорий Азаренок:

Они жалкие, смешные. Я не понимаю, что это. Какой-то там статус, наделили эту нашу беглую кухарку. Это что такое? Николай Щекин:

Это от комплекса неполноценности. Они умеют либо нападать… Григорий Азаренок:

Я говорю, бордель ей с шестом поставьте – эстетичнее будет хотя бы. Николай Щекин:

Либо ставить стену. Григорий Азаренок:

Вчера была раскрыта переписка польских высших лиц государства. Вот это просто феномен какой-то страшный. То есть они в открытую готовили здесь захват, интервенцию, переворот. «Мы сейчас наблюдаем все эти гнойники. Они вскрываются. И в Польше, и в Прибалтике»

Николай Щекин:

Помните, глава государства говорил о том, что мы много еще что узнаем. Вот глава государства немножко сдержал всю ситуацию, и мы сейчас наблюдаем все эти гнойники. Они вскрываются. И в Польше, и в Прибалтике. Вскрылось что? Как оказывается, в 20-х числах прошлого августа Моравецкий, премьер-министр Польши, уже готовил свою речь либо, как он там назвал в переписке, обращение к белорусскому народу. О чем это говорит? Это говорит о том, что они думали… Расчет был простой. За 10-15 дней свергнуть Лукашенко, Президента законноизбранного, привести в определенный хаос гражданское общество. Тут выходит сам премьер-министр Моравецкий, делает обращение и после этого вводит войска. Схема простая. Григорий Азаренок:

И тогда, мы помним, учения натовские, наступательные натовские учения проводились именно в тот момент, и до 40 тысяч, по-моему, было сосредоточено. Николай Щекин:

И вы помните, когда глава государства к западным границам сам поехал посмотреть дислокацию. Григорий Азаренок:

В полную боевую готовность привели Вооруженные Силы.

Николай Щекин:

Теперь-то, я обращаюсь к гражданам, вы понимаете, что нам грозило? И почему Президент приводил в полную боевую готовность наш западный округ? Теперь-то мы видим, что творилось там и на что они были способны. Остановили это – остановили. С поддержкой в том числе России, конечно. А кто сказал, что этого не будет во второй раз? Григорий Азаренок:

Есть одна черта у Запада, которой нельзя не отдать должное – они никогда не принимают своих поражений. Они никогда не смирятся с тем, что они проигрывают. «Они действуют изуверскими методами, действуют на уничтожение» Николай Щекин:

Давайте так. Коллективный Запад всегда был бесстыдный. Кровь инквизиции у них осталась. Они действуют изуверскими методами, действуют на уничтожение. То, что сделали с Югославией… Ведь Югославия – это символ разрушения международного права. Его нет сейчас, вот о чем речь. Григорий Азаренок:

Американцы заявляют открыто, что есть правила. Это что такое – правила? Это в воровских законах правила. Правило – кто сильнее, тот и прав. Николай Щекин:

Американцам надо было бы навести сначала порядок в своих Штатах, где вообще никто никому не подчиняется. Вы видите, что за последние несколько дней в Нью-Йорке сколько убитых человек, только в Нью-Йорке.

Григорий Азаренок:

И мы видим, к чему они довели Афганистан, что там сейчас происходит, и какая в мире вообще заварушка заворачивается. Николай Щекин:

Это взращивание нового «Талибана», но на европейский манер. Беларусь была бы территорией отчуждения. Это могло быть хуже, чем Косово Григорий Азаренок:

То есть Беларусь была бы концентратом всего: нелегальной миграции, наркотиков, трансплантации органов. Это была бы судьба Косово. Николай Щекин:

Это была бы территория отчуждения. Это могло быть и хуже, чем Косово, потому что здесь очень важен религиозный фактор, нельзя его недооценивать. Вот теперь посмотрите, Президент поставил заслон, во-первых, миграционному хаосу.

Григорий Азаренок:

Он сказал: разбирайтесь с теми, кому вы принесли демократию, разбирайтесь сами. Николай Щекин:

Вы разбомбили эти страны, они все сюда едут, а почему мы за свой счет должны здесь содержать? Пожалуйста, работайте с ними. Тем более, вы им обещали… «Нет уже людей, которые бы верили там, на Окрестина, в какое-то насилие» Григорий Азаренок:

Демократию, права человека. Они приехали к вам за правами человека. Николай Щекин:

Пожалуйста, и платите им, и все остальное. Вот на этой тихановщине пора ставить точку. Во-первых, действительно по всем направлениям ее объявлять просто в розыск и чтобы под ней земля горела. Она-то, понимаем, кукла. Все, кто вокруг, это поддерживают.