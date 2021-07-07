«Думали, что коричневая чума – это уже история». Андрей Швед об уголовном деле по факту геноцида белорусов во время ВОВ

Новости Беларуси. В Беларуси возбуждено уголовное дело по факту геноцида белорусского населения во время Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 7 июля рассказал генеральный прокурор Беларуси на конференции в Санкт-Петербурге. Участники саммита обсуждают тему защиты прав человека и общества. На заседании с докладом выступил и генпрокурор Беларуси.

Андрей Швед акцентировал внимание европейских коллег на том, как продвигается расследование уголовного дела, которое было возбуждено в стране в апреле 2021 года. Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны. Подробнее здесь. Андрей Швед отметил, что в настоящее время проводятся допросы свидетелей и очевидцев фактов нацистских преступлений. В ряде регионов страны начаты раскопки массовых захоронений.

Андрей Швед, генеральный прокурор Республики Беларусь:

Мы ориентированы на реализацию антифашистского принципа – никогда больше. Думали, что коричневая чума – это уже история, но на самом деле сегодняшние реалии говорят о том, что этого забывать нельзя. Мы придаем большое значение расследованию этого уголовного дела, будем по возможности информировать все международные институты, в том числе генеральных прокуроров европейских стран, которым мы направим к концу года полный пакет, где будут указаны бесспорные факты, задокументировано с применением современных криминалистических средств, о массовом уничтожении. Ведь речь шла не только о белорусах, а в целом о других народах Советского Союза. Но и покажем связь тех нацистских преступников и их потомков, которые тогда совершали злодеяния, с преступлениями, которые совершаются в настоящее время. Известно, что на территории Латвии, США, Великобритании, Австралии и в настоящее время проживают 96 бывших членов латышского легиона SS, 15-й латышской дивизии Waffen-SS и других преступных группировок времен войны.

Сейчас следственная группа проверяет их причастность к совершению актов геноцида по отношению к мирным гражданам Беларуси. Наша сторона направила поручения об оказании правовой помощи в Литву, Латвию, Великобританию, США, Канаду, Австралию, Аргентину и Бразилию. Генпрокуратура намерена представить материалы уголовного дела в международный трибунал.