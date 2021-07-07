«Не убил». Специалист о том, как коронавирус повлиял на внутренний туризм в Беларуси

Валерия Клицунова, председатель управление БОО «Отдых в деревне»:

Смотрите, мы были на ситуации «ноль». Не было слова «агроусадьба», не было понятий «агроэкотуризм» и «сельский экотуризм». У нас вообще этого не существовало. Я считаю, с нуля мы просто нереально рванули – около 3000 усадеб – это очень много. Поначалу мало кто верил, что это будет развиваться. Все говорили, что наше население не предприимчиво, здесь тебе не Польша, не Литва и не Украина. Все очень хорошо пошло! Поэтому мы действительно много чего сделали.

Мы настолько много сделали, что престижная премия или номинация как National Geographic (Russia, правда). Но голосовала вся Россия, посчитала нашу страну, Беларусь, страной агротуризма. После нас Италия, Грузия и так далее. Это, конечно, очень приятно.

Ну а теперь 3000 усадеб, у большинства из них свои программы, люди взаимодействуют и люди понимают, что не надо конкурировать в лоб. Если ты обеспечишь только питание и проживание, этого мало. Они стараются удивлять: какие-то мастер-классы, какие-то кулинарные мастер-классы, многие стали развивать байдарки, велосипеды, творческие вечера. У нас люди, которые прекрасно играют, поют, артисты. Если не они, то есть же рядом прекрасные фольклорные коллективы. И получается, что сельский туризм становится темой, которая объединяет очень многих участников. Сейчас мы стали привлекать еще и ремесленников, и фермеров, которые производят органические какие-то вкуснейшие вещи. Например, привезти сыр из деревни или сушеные ягоды, шишечное варенье, чаи. Это уникально, и это прекрасно. И вот на этом мы хотим делать акцент, чтобы у нас был креативный сельский туризм, креативная экономика, экономика впечатлений. А зачем тогда людям ехать? Большинство увидит это в телевизорах, в компьютерах. Но если хочешь живые эмоции – в агротуризм.