«Не убил». Специалист о том, как коронавирус повлиял на внутренний туризм в Беларуси

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Валерия, какие изменения произошли и сыграл ли вам на руку коронавирус?
Валерия Клицунова, председатель управление БОО «Отдых в деревне»:
Смотрите, мы были на ситуации «ноль». Не было слова «агроусадьба», не было понятий «агроэкотуризм» и «сельский экотуризм». У нас вообще этого не существовало. Я считаю, с нуля мы просто нереально рванули – около 3000 усадеб – это очень много. Поначалу мало кто верил, что это будет развиваться. Все говорили, что наше население не предприимчиво, здесь тебе не Польша, не Литва и не Украина. Все очень хорошо пошло! Поэтому мы действительно много чего сделали.
Мы настолько много сделали, что престижная премия или номинация как National Geographic (Russia, правда). Но голосовала вся Россия, посчитала нашу страну, Беларусь, страной агротуризма. После нас Италия, Грузия и так далее. Это, конечно, очень приятно.
Ну а теперь 3000 усадеб, у большинства из них свои программы, люди взаимодействуют и люди понимают, что не надо конкурировать в лоб. Если ты обеспечишь только питание и проживание, этого мало. Они стараются удивлять: какие-то мастер-классы, какие-то кулинарные мастер-классы, многие стали развивать байдарки, велосипеды, творческие вечера. У нас люди, которые прекрасно играют, поют, артисты. Если не они, то есть же рядом прекрасные фольклорные коллективы. И получается, что сельский туризм становится темой, которая объединяет очень многих участников. Сейчас мы стали привлекать еще и ремесленников, и фермеров, которые производят органические какие-то вкуснейшие вещи. Например, привезти сыр из деревни или сушеные ягоды, шишечное варенье, чаи. Это уникально, и это прекрасно. И вот на этом мы хотим делать акцент, чтобы у нас был креативный сельский туризм, креативная экономика, экономика впечатлений. А зачем тогда людям ехать? Большинство увидит это в телевизорах, в компьютерах. Но если хочешь живые эмоции – в агротуризм.
В апреле уже поздно. Когда нужно заказать путёвку, чтобы ребёнок уехал летом в лагерь?
И коронавирус. Я конечно понимаю, что это трагедия для всего человечества, и мы тоже к этому относимся так, и агротуризм очень сильно пострадал вначале, когда все испугались, когда никто не ехал. Но вот конкретно сейчас, в эти месяцы, начиная с апреля-мая, конечно, они переживают бум, потому что куда людям еще ездить? В сельскую местность, на природу. Вот поэтому определенный всплеск есть. В мае еще было очень много автобусных туров, детей, которые заканчивали учебный год, поэтому они тоже поехали. Наши делают много интересных программ для них.
Так что повлиял, ну, как вам сказать… не убил. И я думаю, что сейчас идет всплеск. В прошлом году туристов было меньше процентов на 20, но они были. И вот кто-то сказал, что это для иностранцев. Нет! Это для нас. 90 % – это белорусские туристы, и едут они туда с радостью. И это уже стало модной темой или формой для отдыха за эти годы.