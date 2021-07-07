Кто может купить путёвку со скидкой и почему в санатории надо отдыхать не менее 14 дней?

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Валерий Аркадьевич, многие рассуждают по-другому: за эти деньги зачастую можно там на all inclusive смотаться куда-нибудь в Турцию или еще куда-нибудь подальше. Почему все-таки предпочтительнее отдыхать в Беларуси, даже в наше пандемийное время, и все-таки отдать предпочтение лечению? То есть цена вопроса здесь – за что мы платим? Ведь не у всех есть возможность поехать через профсоюзы.

Валерий Нафранович, начальник Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:

Цена вопроса у нас следующая: средняя стоимость одного дня – это проживание, питание и лечение – около 65 рублей. Что касается, вы вспомнили, профсоюзов, члены профсоюзов могут ехать именно в санатории Белпрофсоюзкурорта со скидкой, порядка, по-моему, 25-30 %. Но есть еще путевки, которые распределяет Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, который представляю я. Это путевки, закупаемые по государственной программе. Здесь уже совсем другой подход. Допустим, у нас достаточное количество детских санаториев, в которые дети на 21 день едут бесплатно. Государство полностью компенсирует эти расходы. Инвалиды первой и второй группы направляются тоже бесплатно в санаторий на 18 дней. Ну, а работающие и пенсионеры, и ветераны труда оплачивают путевки согласно своему денежному доходу. То есть там довольно приличная скидка, порядка 50-70 % от стоимости путевки. А стоимость путевки наша социальная отличается немного от коммерческой.

В апреле уже поздно. Когда нужно заказать путёвку, чтобы ребёнок уехал летом в лагерь? Если все-таки говорить о коммерческой стоимости путевки, то я отмечу, что сегодня порядка 3000 человек – это граждане других государств. В основном, процентов 90, это россияне. То есть ценовой фактор действительно, наверное, они оценивают так, что у нас стоимость лечения значительно отличается даже от санаториев соседней нашей России. Поэтому я считаю, что санаторно-курортное лечение вполне доступно. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Александр, а вы отдыхали в санатории?

Александр Шестопалов, блогер-путешественник:

В санатории не отдыхал, но, если можно, я добавлю кое-что и встану в защиту наших санаториев.

Два слова буквально насчет all inclusive. С моей точки зрения, это не отдых и вообще деградация какая-то, когда с бокалом пива сидишь у бассейна, как Джабба Хатт. А что касается санаториев наших и «почему так дорого» – некоторые вот так вот возмущаются – не надо забывать о том, что, несмотря на всякие сказки насчет глобального потепления, мы все прекрасно видим свои жировочки за квартиру летом и зимой, видим, сколько нужно платить. Вот все эти санатории нужно зимой как-то обогревать и отапливать, потому что здание, из которого уходит тепло, очень быстро разрушается. И на его обслуживание идут очень большие на самом деле средства, которые, наверное, размазываются как-то в итоге – стараются, по крайней мере – в течение года. Правильно? Ну отсюда и цена такая выскакивает, что поделаешь. Мы в зоне рискованного земледелия. «Не убил». Специалист о том, как коронавирус повлиял на внутренний туризм в Беларуси