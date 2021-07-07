В апреле уже поздно. Когда нужно заказать путёвку, чтобы ребёнок уехал летом в лагерь?
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Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Как у нас обстоит дело с детским оздоровлением? Может быть, для особенных детей есть особенный отдых либо существуют какие-то льготы.
Валерий Нафранович, начальник Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:
В этом году ажиотаж на детское оздоровление. Допустим, если говорить об оздоровительных лагерях Минска, то практически на все смены путевок уже нет.
Наталья Надольская:
Путевки заказывают и покупают еще в сентябре-октябре предыдущего года, чтобы успеть отдохнуть.
Валерий Нафранович:
Может быть, не в сентябре-октябре, но по крайней мере в феврале и в марте точно. Отмечу, что все наши оздоровительные лагеря достойно начали. Вот уже июнь закончился, то есть первая смена закончилась, и практически 97 % у нас загрузка оздоровительных лагерей.
Что касается особенных, несомненно мы не только направляем детей из обычных школ, но и уделяем большое внимание и детям – не люблю слово такое – с инвалидностью. Вот, допустим, в Минске мы уже 8 лет подряд направляем на оздоровление детей с сахарным диабетом, с кардиопатологией, с нарушением опорно-двигательного аппарата. В этом году мы направляем детей с кардиопатологией и сахарным диабетом на базу санатория «Ислочь» Академии наук Беларуси. То есть не просто чтобы ребенок находился в лагере, но мог пройти обследования под наблюдением эндокринолога.