В апреле уже поздно. Когда нужно заказать путёвку, чтобы ребёнок уехал летом в лагерь?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Как у нас обстоит дело с детским оздоровлением? Может быть, для особенных детей есть особенный отдых либо существуют какие-то льготы.

Валерий Нафранович, начальник Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:

В этом году ажиотаж на детское оздоровление. Допустим, если говорить об оздоровительных лагерях Минска, то практически на все смены путевок уже нет.

Наталья Надольская:

Путевки заказывают и покупают еще в сентябре-октябре предыдущего года, чтобы успеть отдохнуть. Валерий Нафранович:

Может быть, не в сентябре-октябре, но по крайней мере в феврале и в марте точно. Отмечу, что все наши оздоровительные лагеря достойно начали. Вот уже июнь закончился, то есть первая смена закончилась, и практически 97 % у нас загрузка оздоровительных лагерей.