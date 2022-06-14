«Заблудились и ночевали в лесу». Вот как двое суток искали заплутавшую бабушку-ягодницу
Солнце, жара, пора отпусков и долгожданных каникул. Взрослые и дети стремятся вырваться из городских джунглей, чтобы махнуть на природу. Но все чаще печальные сводки спасателей пополняются новыми приключениями любителей поплавать подшофе, заблудившихся грибников и пожарами от непотушенного костра. О том, как провести лето без риска для жизни и где золотая середина между веселым отдыхом и экстримом, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Давайте про самый экстремальный случай. Мало того, что заблудились, так еще понимаем, что ночь впереди. Время как-то надо проводить. Что нужно делать? Забраться на дерево? Какие действия?
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Стелить еловые лапки?
Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:
У нас, например, был такой случай, и не один за прошлый год, сезон, когда пожилые бабушки-ягодницы ходили по лесу. Причем за 80 [лет – прим. ред.]. Ходили по лесу, заблудились и ночевали в лесу. К утру их спасатели находили. Был случай, даже двое суток – находили.
Надо искать укрытие. Максимально уютное место, может быть, в районе какого-то куста, дерева, которое будет с корнем, сухое. Там можно развести костер, но аккуратненько, потому что вокруг себя должно быть все безопасно. Это будет и для вас теплота, и маяк для спасателей, которые будут искать. В свою очередь огонь отпугивает животных, поэтому это тоже плюс. Почему мы говорим про то, чтобы брать с собой запас еды, воды и медикаментов на сутки? Потому что неизвестно, как может повернуться ваше путешествие по лесу. Есть вероятность, что вы там задержитесь и останетесь на ночь.
Василий Николайчук, ведущий специалист Минской городской организации ОСВОД:
Так лучше не собираться: я иду в лес для того, чтобы заблудиться.
Ольга Мельченко:
На всякий случай, про запас.
Наталья Надольская:
Я не думаю, что эти бабушки 80-летние что-то с собой брали.
Михаил Фролов, ведущий специалист Минской областной организации ОСВОД:
Зажигалку или спички какие-то.
Юлия Самусенко:
Кроме лукошка, наверное, ничего.
Василий Николайчук:
У бабушек ничего не было. Благо, что хватало жидкости, то есть воды.
Ольга Мельченко:
В лесу дожди были.
Василий Николайчук:
Пила она дождевую воду.
Ольга Мельченко:
Кушала ягодки. Так делать не стоит, то есть это антипример.
Наталья Надольская:
Как нашли-то бабушку?
Ольга Мельченко:
По признакам, приметам.
Василий Николайчук:
Тут подключились...
Ольга Мельченко:
Работали много.
Василий Николайчук:
«Ангел» подключился – это поисково-спасательный отряд. Общественные организации и МЧС.
Ольга Мельченко:
Работали и работники РУВД, и наши поисково-спасательные отряды.
Василий Николайчук:
Охотники и лесники – все работали.
Ольга Мельченко:
Территория разбивается на определенные блоки, сектора, в которых прочесывается буквально каждый метр. Привлекаются кинологи для поисков. Достаточно кропотливая, сложная работа. Особенно учитывая, что все это делается на скорость – надо максимально быстро найти человека. Когда это темное время суток, конечно же, все осложняется.
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