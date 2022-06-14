«Заблудились и ночевали в лесу». Вот как двое суток искали заплутавшую бабушку-ягодницу

Солнце, жара, пора отпусков и долгожданных каникул. Взрослые и дети стремятся вырваться из городских джунглей, чтобы махнуть на природу. Но все чаще печальные сводки спасателей пополняются новыми приключениями любителей поплавать подшофе, заблудившихся грибников и пожарами от непотушенного костра. О том, как провести лето без риска для жизни и где золотая середина между веселым отдыхом и экстримом, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Давайте про самый экстремальный случай. Мало того, что заблудились, так еще понимаем, что ночь впереди. Время как-то надо проводить. Что нужно делать? Забраться на дерево? Какие действия? Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Стелить еловые лапки?

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:

У нас, например, был такой случай, и не один за прошлый год, сезон, когда пожилые бабушки-ягодницы ходили по лесу. Причем за 80 [лет – прим. ред.]. Ходили по лесу, заблудились и ночевали в лесу. К утру их спасатели находили. Был случай, даже двое суток – находили. Надо искать укрытие. Максимально уютное место, может быть, в районе какого-то куста, дерева, которое будет с корнем, сухое. Там можно развести костер, но аккуратненько, потому что вокруг себя должно быть все безопасно. Это будет и для вас теплота, и маяк для спасателей, которые будут искать. В свою очередь огонь отпугивает животных, поэтому это тоже плюс. Почему мы говорим про то, чтобы брать с собой запас еды, воды и медикаментов на сутки? Потому что неизвестно, как может повернуться ваше путешествие по лесу. Есть вероятность, что вы там задержитесь и останетесь на ночь.

Василий Николайчук, ведущий специалист Минской городской организации ОСВОД:

Так лучше не собираться: я иду в лес для того, чтобы заблудиться. Ольга Мельченко:

На всякий случай, про запас. Наталья Надольская:

Я не думаю, что эти бабушки 80-летние что-то с собой брали.