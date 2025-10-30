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Новости по тегу #Ольга Мельченко

Спасатели ликвидировали возгорание на стройке на ул. Братской в Минске
30 октября 2025 17:50

Спасатели ликвидировали возгорание на стройке на ул. Братской в Минске

Безопасность ребёнка – какие профилактические мероприятия проводит МЧС Беларуси
18 августа 2025 15:19

Безопасность ребёнка – какие профилактические мероприятия проводит МЧС Беларуси

В стране оборудовано 400 мест для отдыха – о правилах безопасности на воде поговорили со специалистами
17 июля 2025 12:53

В стране оборудовано 400 мест для отдыха – о правилах безопасности на воде поговорили со специалистами

Спасатели устраняют последствия ливня в Минске
10 июля 2025 17:38

Спасатели устраняют последствия ливня в Минске

В Минске работники МЧС проводят профилактические рейды
10 марта 2025 19:55

В Минске работники МЧС проводят профилактические рейды

Тушили пожар и примеряли специальную форму – в Минске прошёл Единый день безопасности
26 сентября 2024 17:45

Тушили пожар и примеряли специальную форму – в Минске прошёл Единый день безопасности

За полгода посетили 38,5 тыс. квартир. Рассказываем, как пожарная служба МЧС работает по профилактике
26 июля 2024 17:15

За полгода посетили 38,5 тыс. квартир. Рассказываем, как пожарная служба МЧС работает по профилактике

В Минске устраняют последствия сильнейшего ливня
18 июля 2024 19:23

В Минске устраняют последствия сильнейшего ливня

Сотрудники ГАИ и МЧС проводят акцию «Уступи дорогу спецтранспорту». Как водители соблюдают ПДД?
13 июня 2024 18:53

Сотрудники ГАИ и МЧС проводят акцию «Уступи дорогу спецтранспорту». Как водители соблюдают ПДД?

297 пожаров произошло в Беларуси с начала 2024-го. О чём предупреждает МЧС?
13 января 2024 18:17

297 пожаров произошло в Беларуси с начала 2024-го. О чём предупреждает МЧС?

Сотрудники МЧС проверили минские кафе и рестораны. Какие нарушения установлены?
06 января 2024 17:28

Сотрудники МЧС проверили минские кафе и рестораны. Какие нарушения установлены?

«Маленький помощник от большой беды». МЧС устанавливает автономные пожарные извещатели
20 декабря 2023 11:51

«Маленький помощник от большой беды». МЧС устанавливает автономные пожарные извещатели