Новости по тегу #Ольга Мельченко

На стройплощадке горел складируемый утеплитель на площади 20 квадратных метров.
«Различного рода мероприятия, акции, конкурсы в учреждениях образования, здравоохранения, на объектах с массовым пребыванием людей».
Спасатели ежедневно проводят мониторинги на суше и в воде. Ведь далеко не все отдыхающие соблюдают правила безопасности. А цена беспечности, к сожалению, высока.
Последствия непогоды отразились и на дорожной обстановке. Из-за ливня столица погрузилась в 10-балльные пробки. Особенно сложная ситуация была зафиксирована в центре города.
Под особым контролем социально уязвимые категории граждан. Спасатели навещают одиноко проживающих, пожилых людей, инвалидов и многодетные семьи.
К Единому дню безопасности подключилась столица. Одной из площадок для проведения масштабной акции стал филиал Российского государственного социального университета.
Не наказать, а объяснить и предупредить – таков девиз спасателей. Наши корреспонденты отправились в рейд.
09 октября 2026 21:15
09 октября 2026 21:07
09 октября 2026 19:51
09 октября 2026 19:50
09 октября 2026 19:29
09 октября 2026 19:15
09 октября 2026 17:57
09 октября 2026 17:52